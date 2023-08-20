Merkez Bankası kararı Resmi Gazete’de! Zorunlu karşılık oranlarında değişiklik

MADDE 2- Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ilk cümle ve dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci cümle eklenmiştir.

"Zorunlu karşılığa tabi Türk lirası kalemler için tesis edilmesi gereken toplam zorunlu karşılık tutarına usul ve esasları Merkez Bankasınca belirlenen indirim uygulanır."