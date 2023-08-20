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Merkez Bankası kararı Resmi Gazete’de! Zorunlu karşılık oranlarında değişiklik

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.08.2023 Güncelleme Tarihi: 20.08.2023
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Merkez Bankası kararı Resmi Gazete’de! Zorunlu karşılık oranlarında değişiklik

Son dakika! 20 Ağustos 2023 Pazar günkü Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararına göre zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gidildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararı ile zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gidildi.

Karar 20 Ağustos 2023 Pazar günkü Resmi Gazete'de ilan edildi.

İŞTE RESMİ GAZETE'DE YER ALAN DETAYLAR:

MADDE 1- 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'in 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:

MADDE 2- Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ilk cümle ve dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci cümle eklenmiştir.

"Zorunlu karşılığa tabi Türk lirası kalemler için tesis edilmesi gereken toplam zorunlu karşılık tutarına usul ve esasları Merkez Bankasınca belirlenen indirim uygulanır."

"Zorunlu karşılığa tabi yabancı para kalemler için tesis edilmesi gereken toplam zorunlu karşılık tutarına usul ve esasları Merkez Bankasınca belirlenen indirim uygulanır."

MADDE 3- Aynı Tebliğin 10/C maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Bu Tebliğ 18/8/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

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