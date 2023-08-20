3600 ek gösterge kimlere verilecek son dakika | İşte merakla beklenen tarih

SADECE BİRİNCİ KADEME

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş, konuya açıklık getirerek, "İlkokul mezunu bir memur veya kamu görevlisi 15'inci derece birinci kademeden başlatılmakta. Dolasıyla ilkokul mezunu memurun hizmeti ne kadar olursa olsun en fazla 7'nci dereceye kadar düşebilir. Bu anlamda ilkokul mezunu olan memurların 3600 ek göstergeden faydalanma şansı olmadığını söyleyebiliriz. Ortaokul mezunu memurlar ise 14'üncü derece 2'nci kademeden başlatılmakta. Ortaokul mezunu memurlar da 1'inci dereceye gelememekte, en fazla 5'inci dereceye gelmektedir. Lise mezunu memurlara baktığımız zaman, 13'üncü derece 3'üncü kademeden başlatıldığını görmekteyiz. Lise mezunu memurlar ise en fazla 3'üncü dereceye kadar gelebilirler. Lise mezunu memurların da 1'inci dereceye gelmelerinin çok zor olduğunu söyleyebiliriz. Ancak lise mezunu olan bir memur sonrada herhangi bir yüksekokul bitirdiği takdirde 1'inci dereceye gelme şansının olduğunu söyleyebiliriz. 2 yıllık yüksekokul ve 4 yıllık üniversite mezunu memurlar 3600 ek göstergeden yararlanabilecek" dedi.