EPDK'dan "doğal gaz" açıklaması: 2026 sonuna kadar 1000 yerleşim yerine ulaşacak
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, doğal gaz dağıtım piyasası lisanslarına ilişkin tedbirlerle hizmet kalitesinin artırılacağını belirterek, "Hem kalite hem de şebeke işletme güvenliği en üst düzeyde korunmaya devam edecek. Doğal gazda büyük hedeflerimiz var. 2026 sonuna kadar 1000 yerleşim yerine, ilçe ve beldeye bu konforu ulaştıracağız." ifadesini kullandı.
Doğal gazın son tüketiciye ulaştırılması konusunda hizmet kalitesinde en ufak bir düşüş yaşanmaması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şu bilgileri verdi:
"Hem kalite hem de şebeke işletme güvenliği en üst düzeyde korunmaya devam edecek. Doğal gazda büyük hedeflerimiz var. 2026 sonuna kadar 1000 yerleşim yerine, ilçe ve beldeye bu konforu ulaştıracağız. Yaptığımız bu düzenlemeyle 1000 yerleşim yeri hedefine emin adımlarla ilerlerken ortaya çıkabilecek olası yönetimsel zafiyetleri önceden tespit edecek ve dağıtım hizmetlerinin de kesintisiz bir şekilde devam etmesini sağlayacağız. Doğal gaz şebekelerinin ulaştırıldığı yerleşim yerlerinde işletme riskleri de en aza indirilmiş olacak. Gerek yatırım aşamasında gerekse işletme ve müşteri hizmetleri alanlarında tüketici memnuniyeti en üst düzeye taşınacak."
TÜKETİCİ KORUNACAK, TEDBİRLER ÖNCEDEN ALINACAK
Öte yandan, açıklamaya göre, ağustosta 763 yerleşim yerine doğal gaz ulaştırıldı ve yıl sonuna kadar bu sayının 800'ün üzerine çıkarılması hedefleniyor.
Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği ile dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin faaliyetlerinin sürdürülemez duruma geldiğinin veya geleceğinin anlaşılması durumunda, dağıtım şebekesinin korunması, tüketicilerin mağduriyet yaşamaması, sunulan hizmetin devam etmesi, ekonomiye ve tüketicilere verilmesi muhtemel zararların minimize edilmesi amacıyla, EPDK gerekli tedbirleri önceden alacak.
Dağıtım faaliyetinin niteliğinin ya da kalitesinin kabul edilemeyecek düzeyde düşmesi gibi hallerde, EPDK tarafından şirket yönetimleri geçici olarak değiştirilecek ve en kısa sürede şebeke satış ihalesine çıkılarak yeni lisans sahibi belirlenecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye’nin dört bir yanında görüldü! Muş, Hakkari, Bingöl, Diyarbakır, Malatya… Bu yılanı görünce arkanıza bakmadan kaçın! Tek ısırığıyla…
- Ege'ye Akdeniz'e gitmenize gerek yok! İstanbul'a 60 dakikalık mesafede! İşte mavi bayraklı tatil cenneti...
- Tarım Kredi Market listeyi güncellendi! Yeni ürünleri görenler kapıda kuyruk oldu! 30'lu yumurta 68.50, Tereyağı 89.90, 40'lı tuvalet kağıdı 168.90 TL...
- Beşiktaş'ın gündeminde olan yıldız stoper Galatasaray'a transfer olmak üzere... Rashica'nın rövanşı alınıyor!
- DGS tercih kılavuzu 2023 | DGS tercihleri başladı mı, ne zaman yapılacak? ÖSYM son gelişmeler...
- Kalp sağlığını yerle yeksan ediyor! Ağzınıza sakın sürmeyin, kan şekerinizi patlatacak!
- Kazıklı Voyvoda'nın mektubunun sırrı gözyaşlarında gizli! Osmanlıya başkaldırdı, parçalanarak Fatih Sultan Mehmet'e götürüldü!
- En az 550 TL yardım ödemesinin detayları çıktı! Çalışan çalışmayan belgesiyle başvuran yararlanıyor!
- Kuduz olan insan kurtulur mu? Kuduz nedir, nasıl bulaşır, belirtileri neler? Tedavisi mümkün mü?
- Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! Memura 32.000 TL, Emekliye 14.265 TL... SGK-SSK, BAĞ-KUR'luya refah paysız en düşük...
- Dünyaca ünlü banka rotayı çizdi! Gram altını olanlar kasırga geliyor! 2023'ün sonuna kadar...
- GS-TS DERBİ maç bilgileri... Galatasaray Trabzonspor mücadelesi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'LER