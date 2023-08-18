O ilde yeni petrol sondajı yapılacak! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı

İlk petrol sondajımızı Van'da yapacağız. İnşallah olumlu netice alırız. Hem sizi hem de bütün milletimizi fevkalade memnun edecek diye düşünüyorum. Bunun yanında birinci öncelikli görevimiz sizlere elektriği, doğal gazı, akaryakıtı kesintisiz şekilde ulaştırmak.

Zaman zaman elektrikte bazı şikayetler, beklentiler, istekler oluyor. Burada da yatırımları daha yaygın hale getirerek, arttırarak elektrikte daha kaliteli, kesintisiz hizmeti sunabilmek adına ilgili bütün şirketlerimizin temsilcileri burada, hepsini talimatlandırdım. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için gece, gündüz çalışacaklar. Artık elektriksiz bir dünyada yaşama şansımızı yok. Elektrik, enerji demek, hayat demek. Bütün işlemlerimizde bunu kullanıyoruz. Dolayısıyla elektrik her yerde olmak zorunda. Zaman zaman yapılan şikayetlerde var.