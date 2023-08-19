Emekliye 6 aylık enflasyon zammı! Oran ortaya çıktı! Emekli maaşına ocak zammı

Tabii artış bununla da sınırlı kalmayacak. Ek iyileştirme için de hazırlık yapılıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık ve çalışmaya başladık. Bu zamana kadar ne emeklilerimizin ne de diğer vatandaşlarımızın taleplerine kayıtsız kalmadık, bundan sonra da kalmayız. Tüm imkanlarımızı hatta imkanları daha da zorlayarak gerekeni yapacağımızın bilinmesini özellikle belirtmek istiyorum" demişti.