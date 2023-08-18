8 ilde prim ve hizmet belgelerinin teslim süresi uzatıldı! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan,“Depremden etkilenen illerimizin çalışma hayatını kolaylaştıracak adımları atarak işverenlerimizin ve çalışanlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. 8 ilimizde prim ve hizmet belgelerinin teslim süresini uzatıyoruz” ifadelerini kullandı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin/aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme süresinin ertelendiğini açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Depremden etkilenen illerimizin çalışma hayatını kolaylaştıracak adımları atarak işverenlerimizin ve çalışanlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. 8 ilimizde prim ve hizmet belgelerinin teslim süresini uzatıyoruz" dedi.
SGK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Adana, Diyarbakır, Kilis, Osmaniye, Elazığ, Şanlıurfa, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Sivas'ın Gürün ilçesinde sigortalı işçi çalıştıran özel ve resmi nitelikteki işverenlerin bazılarının muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin/aylık prim ve hizmet belgelerini göndermedikleri belirlendi.
2023 Haziran ayına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin/aylık prim ve hizmet belgelerinin 15.08.2023 tarihini takip eden beşinci iş gününün sonu olan 22.08.2023 tarihine kadar verilmesi ve muhteviyatı prim borçlarının da 31.08.2023 tarihine kadar ödenmesi durumunda belge ve beyannameler yasal süre içerisinde verilmiş sayılacak.
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