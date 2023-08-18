8 ilde prim ve hizmet belgelerinin teslim süresi uzatıldı! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu

2023 Haziran ayına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin/aylık prim ve hizmet belgelerinin 15.08.2023 tarihini takip eden beşinci iş gününün sonu olan 22.08.2023 tarihine kadar verilmesi ve muhteviyatı prim borçlarının da 31.08.2023 tarihine kadar ödenmesi durumunda belge ve beyannameler yasal süre içerisinde verilmiş sayılacak.