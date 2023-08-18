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SPK'dan 13 kişiye işlem yasağı

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 18.08.2023
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SPK’dan 13 kişiye işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 13 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

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