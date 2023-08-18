SPK’dan 13 kişiye işlem yasağı

SPK bültenine göre kurul, Avrupa Yatırım Holding AŞ (AVHOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 13 isme yasak getirdi. Kurul, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla söz konusu isimlere 21 Ağustos itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı. BORSA İSTANBUL GÜNÜ DÜŞÜŞLE KAPATTI THY FİNANSAL TEKNOLOJİLER AŞ KURULDU A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN