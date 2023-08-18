Borsa İstanbul günü düşüşle kapattı

Dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,3290 ile son 16 yılın zirvesine ulaşırken, enflasyon endeksli 10 yıllık tahvil getirisi de yüzde 1,95 ile 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Asya piyasalarında satış baskısı haftanın son işlem gününde de etkisini sürdürürken, Çinli yetkililerin piyasaları sakinleştirici açıklamaları da etkili olmuyor. Ülkede gayrimenkul sektöründe baş gösteren sıkıntıların ekonominin diğer alanlarına da sıçrayabileceği ihtimali piyasalarda yakından takip ediliyor.