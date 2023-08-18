18 Ağustos 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri DHMİ'den Ordu-Giresun Havalimanı açıklaması

DHMİ'den Ordu-Giresun Havalimanı açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.08.2023 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023
ABONE OL
DHMİ’den Ordu-Giresun Havalimanı açıklaması

DHMİ'den yapılan açıklamaya göre Ordu-Giresun Havalimanı’nda temmuz ayında 114.601 yolcuya hizmet verildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) "Ordu-Giresun Havalimanı'nda temmuz ayında 114.601 yolcuya hizmet verildi." açıklamasını yaptı.

Ordu-Giresun Havalimanı Projesi, Ordu'ya 19, Giresun'a 25 kilometre mesafede olup Ordu'nun Gülyalı ilçesinde yapıldı.

Coğrafi şartları nedeniyle uygun alan olmadığı için denizin üzeri doldurularak yapılan projenin pist uzunluğu 3 bin, genişliği ise 45 metre.

Proje kapsamında dolgu için yaklaşık 30 milyon ton taş kullanıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA