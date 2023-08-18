DHMİ’den Ordu-Giresun Havalimanı açıklaması

Ordu-Giresun Havalimanı Projesi, Ordu'ya 19, Giresun'a 25 kilometre mesafede olup Ordu'nun Gülyalı ilçesinde yapıldı.

Coğrafi şartları nedeniyle uygun alan olmadığı için denizin üzeri doldurularak yapılan projenin pist uzunluğu 3 bin, genişliği ise 45 metre.

Proje kapsamında dolgu için yaklaşık 30 milyon ton taş kullanıldı.