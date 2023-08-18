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Emekli maaşlarına seyyanen zam çalışması! Milyonların gözü burada...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.08.2023 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023
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Emekli maaşlarına seyyanen zam çalışması! Milyonların gözü burada...

Milyonlarca emekli maaşlara yapılacak iyileştirme ile ilgili gelişmelere gözünü çevirdi. Bakan Vedat Işıkhan, emekli maaşlarıyla ilgili olarak Başkan Erdoğan'ın talimatıyla çalışmaya başladıklarını açıkladı. Peki emekliye ek zam ne zaman verilecek? Emekli maaşlarına seyyanen düzenleme mi yapılacak? Emekliye ne kadar zam verilecek? İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi, emeklilere iyileştirme için çalışma başlatıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık ve çalışmaya başladık. Bu zamana kadar ne emeklilerimizin ne de diğer vatandaşlarımızın taleplerine kayıtsız kalmadık, bundan sonra da kalmayız.

Tüm imkanlarımızı hatta imkanları daha da zorlayarak gerekeni yapacağımızın bilinmesini özellikle belirtmek istiyorum" dedi.

Çalışma Bakanlığı'nın yapacağı çalışma Başkan Erdoğan'a sunulacak.

Hem artış hem yürürlüğe gireceği tarih için son kararı Başkan Erdoğan verecek.

Emeklilere yönelik düzenlemenin Ekim ayında Meclis'in açılmasının ardından tamamlanarak yasalaştırılması bekleniyor.

Burada özellikle seyyanen artış beklentisi bulunuyor.

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