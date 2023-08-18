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Haberler Galeri 300 milyonluk tarımsal destek ödemeleri hesaplarda! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı

300 milyonluk tarımsal destek ödemeleri hesaplarda! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı

Tarımsal destekleme ödemeleriyle ilgili çiftçilerin beklediği açıklama Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapıldı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda toplam 300 milyon 778 bin 945 liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyuruldu.

Giriş Tarihi: 18.08.2023 23:01 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023 23:03
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300 milyonluk tarımsal destek ödemeleri hesaplarda! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "300 milyon 778 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin bugün hesaplarına aktardık. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

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300 milyonluk tarımsal destek ödemeleri hesaplarda! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı

İŞTE DESTEK ALAN ALANLAR
Paylaşımda verilen bilgilere göre, hayvan hastalığı tazminatı desteği 123 milyon 468 bin 540 lira, süt analizi desteği 86 milyon 214 bin 121 lira, yağlı tohumlu bitkiler desteği 60 milyon 713 bin 671 lira,

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300 milyonluk tarımsal destek ödemeleri hesaplarda! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı

uzman eller projesi desteği 17 milyon 821 bin 825 lira, sertifikalı tohum üretim desteği 10 milyon 562 bin 938 lira, anaç koyun-keçi desteği 1 milyon 148 bin 50 lira ve toprak analizi desteği 849 bin 800 lira olmak üzere toplam 300 milyon 778 bin 945 lira olarak belirlendi.

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300 milyonluk tarımsal destek ödemeleri hesaplarda! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2023 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.

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300 milyonluk tarımsal destek ödemeleri hesaplarda! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı

Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli.