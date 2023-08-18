300 milyonluk tarımsal destek ödemeleri hesaplarda! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı

uzman eller projesi desteği 17 milyon 821 bin 825 lira, sertifikalı tohum üretim desteği 10 milyon 562 bin 938 lira, anaç koyun-keçi desteği 1 milyon 148 bin 50 lira ve toprak analizi desteği 849 bin 800 lira olmak üzere toplam 300 milyon 778 bin 945 lira olarak belirlendi.