19 Ağustos 2023, Cumartesi
300 milyonluk tarımsal destek ödemeleri hesaplarda! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı
Tarımsal destekleme ödemeleriyle ilgili çiftçilerin beklediği açıklama Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapıldı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda toplam 300 milyon 778 bin 945 liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyuruldu.
Giriş Tarihi: 18.08.2023 23:01 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023 23:03
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