10 Ağustos 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri TÜİK: Haziranda işsizlik yüzde 9.6 oldu

TÜİK: Haziranda işsizlik yüzde 9.6 oldu

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 10.08.2023 Güncelleme Tarihi: 10.08.2023
ABONE OL
TÜİK: Haziranda işsizlik yüzde 9.6 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı. Verilere göre haziran ayında işsizlik oranı yüzde 9,6 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı haziranda bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 337 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artışla yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,8 iken kadınlarda yüzde 13,2 olarak tahmin edildi.

Haziranda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,2 puanlık artışla yüzde 18,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 15,4, kadınlarda ise yüzde 24,2 olduğu öngörüldü.

TÜİK verilerine göre, 2021-2023 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı haziranda aylık bazda 363 bin azalarak 31 milyon 291 bin kişiye geriledi. İstihdam oranı ise 0,6 puan düşerek yüzde 47,8 oldu.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı haziranda bir önceki aya göre 363 bin kişi azalarak 31 milyon 291 bin kişiye gerilerken istihdam oranı da 0,6 puanlık azalışla yüzde 47,8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,2 iken kadınlarda yüzde 30,8 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, haziranda aylık bazda 359 bin kişi azalarak 34 milyon 629 bin kişi, iş gücüne katılma oranı 0,6 puan düşerek yüzde 52,9 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,7 iken kadınlarda yüzde 35,5 olarak tahmin edildi.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı haziranda bir önceki aya göre 1,2 puanlık artışla yüzde 18,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 15,4, kadınlarda ise yüzde 24,2 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi haziranda bir önceki aya göre 0,7 saat artarak 44,6 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı haziranda bir önceki aya göre 1,7 puanlık artış ile yüzde 24,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,6 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 17,9 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde haziran ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

Türkiye’nin yeni ekonomi ekibine övgü
Haziran ayında işsizlik tek hanede HAZİRAN AYINDA İŞSİZLİK TEK HANEDE
Borsa rekorlarına yenisini ekledi BORSA REKORLARINA YENİSİNİ EKLEDİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA