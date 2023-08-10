TÜİK: Haziranda işsizlik yüzde 9.6 oldu

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,8 iken kadınlarda yüzde 13,2 olarak tahmin edildi.

Haziranda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,2 puanlık artışla yüzde 18,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 15,4, kadınlarda ise yüzde 24,2 olduğu öngörüldü.

TÜİK verilerine göre, 2021-2023 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı haziranda aylık bazda 363 bin azalarak 31 milyon 291 bin kişiye geriledi. İstihdam oranı ise 0,6 puan düşerek yüzde 47,8 oldu.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı haziranda bir önceki aya göre 363 bin kişi azalarak 31 milyon 291 bin kişiye gerilerken istihdam oranı da 0,6 puanlık azalışla yüzde 47,8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,2 iken kadınlarda yüzde 30,8 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, haziranda aylık bazda 359 bin kişi azalarak 34 milyon 629 bin kişi, iş gücüne katılma oranı 0,6 puan düşerek yüzde 52,9 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,7 iken kadınlarda yüzde 35,5 olarak tahmin edildi.