10 Ağustos 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Borsa İstanbul rekorlarına yenisini ekledi! 10 Ağustos 2023 Borsada son durum?

Borsa İstanbul rekorlarına yenisini ekledi! 10 Ağustos 2023 Borsada son durum?

Son dakika... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10 Ağustos 2023 Perşembe gününe yüzde 0,68 yükselişle rekor seviye olan 7.652,36 puandan başladı. Analistler, söz konusu gelişmelerin Türk lirası varlıklar açısından olumlu olduğunu ifade ederek, son dönemde toparlanmaya başlayan yabancı ilgisini desteklemesinin beklendiğini dile getirdi. İşte günün verileri...

Giriş Tarihi: 10.08.2023 10:24 Güncelleme Tarihi: 10.08.2023 10:59
  • 1
  • 8
Borsa İstanbul rekorlarına yenisini ekledi! 10 Ağustos 2023 Borsada son durum?

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 51,71 puan artışla ve yüzde 0,68 değer kazanarak 7.652,36 puana çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Borsa İstanbul rekorlarına yenisini ekledi! 10 Ağustos 2023 Borsada son durum?

Bankacılık endeksi yüzde 1,08 ve holding endeksi yüzde 0,72 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,55 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 0,49 ile spor oldu.

  • 3
  • 8
Borsa İstanbul rekorlarına yenisini ekledi! 10 Ağustos 2023 Borsada son durum?

Dün banka hisseleri öncülüğünde alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,54 değer kazancıyla günü 7.600,65 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 7.644,59 puana taşıdı.

Küresel piyasalar dünya genelinde para politikalarına yönelik endişelerle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi.

  • 4
  • 8
Borsa İstanbul rekorlarına yenisini ekledi! 10 Ağustos 2023 Borsada son durum?

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in büyük ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği öngörülürken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin söz konusu fiyatlamalarda oynaklığı artırabileceği belirtiliyor.

  • 5
  • 8
Borsa İstanbul rekorlarına yenisini ekledi! 10 Ağustos 2023 Borsada son durum?

Öte yandan, dün kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesinde yeni ekonomi politikalarının sürdürülmesi ve risklerin azalması halinde görünümün pozitife dönebileceği ve not artırımını gündeme getirebileceği belirtildi.