10 Ağustos 2023, Perşembe
Borsa İstanbul rekorlarına yenisini ekledi! 10 Ağustos 2023 Borsada son durum?
Son dakika... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10 Ağustos 2023 Perşembe gününe yüzde 0,68 yükselişle rekor seviye olan 7.652,36 puandan başladı. Analistler, söz konusu gelişmelerin Türk lirası varlıklar açısından olumlu olduğunu ifade ederek, son dönemde toparlanmaya başlayan yabancı ilgisini desteklemesinin beklendiğini dile getirdi. İşte günün verileri...
Giriş Tarihi: 10.08.2023 10:24 Güncelleme Tarihi: 10.08.2023 10:59
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8