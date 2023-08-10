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Haziran ayında işsizlik tek hanede! TÜİK: Haziranda işsizlik yüzde 9.6 oldu

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Giriş: 10.08.2023 10:24
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı. Verilere göre haziran ayında işsizlik oranı yüzde 9,6 oldu.
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