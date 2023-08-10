İstanbul için 4 aşamalı plan! İlk etapta 600 bin konut yıkılacak











İSTANBUL YASASI'NDA NELER OLACAK?

Bakan Özhaseki, İstanbul'a özel yasada neler olacağına ilişkin soruları da yanıtladı:

"Dönüşümde karşımıza çıkan sorunları giderecek, işi hızlandırıcı mahiyette adımlar atılacak. Eskiden bir binanın dönüşümü için yüzde 100 muvafakat gerekiyordu, daha sonra bu 3'te 2'ye kadar düşürüldü. Elbette ki herkes kendi evi konusunda istediği gibi karar verebilir, saygı duymak lazım. Ama bazen engelleyici mahiyette davranıp, mahkemelere gidip dava açanlar çıkıyor. Onların elinde dosyayla mahkeme kapılarında dolaştığı bir ortamda da kocaman bir binada onlarca kişi bekliyor. Bir şey olduğu zaman da hep birlikte bunun acısını çekiyoruz. O yüzden bunları hızlandıracak mahiyette, belki de -şahsi kanaat bu kesin hüküm değil benimki- yüzde 50 oranında bina içerisindeki sakinler 'Burada dönüşüm yapalım' diyorlarsa ona rıza göstereceğiz. Başka türlü bu işin altından kalkamayız. Biz bu yasa taslağını hazırlayacağız, açıp kamuoyuyla tartışacağız, herkesle paylaşacağız. Sonra da Meclis'e getirip, uzun uzadıya müzakere edeceğiz." Özhaseki, yasal boşluklara izin vermeyeceklerini söyledi.