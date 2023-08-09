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Borsa İstanbul'da kapanış rekoru!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.08.2023 Güncelleme Tarihi: 09.08.2023
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Borsa İstanbul’da kapanış rekoru!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,54 değer kazanarak günü 7.600,65 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 7.644,59 puana taşıdı.

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