"İstanbul'da ulaşıma ne kadar, kaç TL zam geldi? İstanbul Metrobüs, İETT, Marmaray, Metro, Vapur ücretleri ne kadar, kaç para oldu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51,52 oranında zam geldi. Tam bilet 9,90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı. Metrobüs 22,25 TL'ye, taksi açılış ücreti 19,17 TL'ye indi-bindi ücreti 70 TL'ye yükseldi. Peki, İstanbul'da ulaşıma ne kadar, kaç TL zam geldi? İstanbul Metrobüs, İETT, Marmaray, Metro, Vapur ücretleri ne kadar, kaç para oldu? TAM - ÖĞRENCİ AKBİL...