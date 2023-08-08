İstanbul'da ulaşıma ne kadar, kaç TL zam geldi? İstanbul Metrobüs, İETT, Marmaray, Metro, Vapur ücretleri ne kadar, kaç para oldu? TAM - ÖĞRENCİ AKBİL...
"İstanbul'da ulaşıma ne kadar, kaç TL zam geldi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son dakika haberine göre İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51,52 oranında zam geldi. Zamla birlikte tam bilet 9,90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı. Peki, İstanbul'da ulaşıma ne kadar, kaç TL zam geldi? İstanbul Metrobüs, İETT, Marmaray, Metro, Vapur ücretleri ne kadar, kaç para oldu? TAM - ÖĞRENCİ AKBİL...
"İstanbul'da ulaşıma ne kadar, kaç TL zam geldi? İstanbul Metrobüs, İETT, Marmaray, Metro, Vapur ücretleri ne kadar, kaç para oldu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51,52 oranında zam geldi. Tam bilet 9,90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı. Metrobüs 22,25 TL'ye, taksi açılış ücreti 19,17 TL'ye indi-bindi ücreti 70 TL'ye yükseldi. Peki, İstanbul'da ulaşıma ne kadar, kaç TL zam geldi? İstanbul Metrobüs, İETT, Marmaray, Metro, Vapur ücretleri ne kadar, kaç para oldu? TAM - ÖĞRENCİ AKBİL...
İSTANBUL'DA YENİ ULAŞIM TARİFESİ
Zamla birlikte 9,90 olan tam biniş ücreti 15 TL'ye yükseldi. Öğrenci 4,83'den 7,32'ye yükselirken, metrobüs 14,69 TL'den 22,25 TL'ye yükseldi.
Taksi açılış ücretine ise yüzde 75 oranında zam geldi. 40 TL'lik indi bindi ücreti 70 TL'ye çıktı.
Minibüs ücretleri mesafeye göre 12 TL ile 15 TL arasında değişecek.
Okul servisinde 792 TL olan 0-1 k aylık ücretinin bin 200 TL, personel servisinde 10-17 koltuk kapasiteli taşıtın 422 TL olan ilk kalkış ücretinin 640 TL olması öngörüldü.
"ULAŞIMI UCUZLATACAĞIZ" VAADİ VEREN İMAMOĞLU ZAM ÜSTÜNE ZAM BİNDİRDİ
Bilindiği üzere Ekrem İmamoğlı 2019'daki yerel seçim öncesi "İstanbul'da ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz" vaadinde bulunmuştu
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