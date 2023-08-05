Petrol müjdeleri peş peşe geliyor! Şırnak’tan sonra şimdi de Siirt’te! Sondaj çalışması başladı

KATO'DA PETROL DENİZİ

Terörden temizlenen bölgede peş peşe petrol rezervleri keşfedilince TPAO çalışmalarına geniş bir alana yaydı. Gabar ve Cudi yakınlarında yer alan ve adeta bir 'Petrol Denizi'nin olduğu ifade edilen Kato Dağı'nda zengin yataklar olduğunu tespit eden TPAO, bu bölgede de arama çalışmalarına start verdi. Öte yandan, TPAO'nun, bu şekilde çalışmaları sürmesi halinde yılsonuna kadar sadece karada 20'ye yakın ilde toplam 200 kuyu sondajına ulaşacağı ifade ediliyor.

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