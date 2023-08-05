Petrol müjdeleri peş peşe geliyor! Şırnak'tan sonra şimdi de Siirt'te! Sondaj çalışması başladı
Türkiye terörden arındırılan bölgelerde tarihinin en büyük petrol rezervlerini keşfetti. Şırnak'ta Gabar, Cudi ve Kato Dağları'ndaki keşiflerin ardından Van ve Şırnak üçgeninde bulunan Siirt Pervari'de de petrol arama çalışmaları başlatıldı. Bir süre önce zengin rezervler tespit edilen Pervari'de Çatköy-1 kuyusunda sondaj işlemi başladı. Söz konusu petrol kuyularının keşfi ile birlikte Batman TPAO'nun yanı sıra bölgede yeni kurulacak olan petrol rafineleri Güneydoğu'nun kalkınmasında önemli rol oynayacak.
Şırnak'ın Gabar ve Cudi Dağı bölgelerindeki petrolün çıkarılmasını ardından bir heyecanlandıran haberde Siirt'ten geldi. Terörden temizlenen Şırnak-Van üçgenindeki Pervari'nin kırsal alanında bir süre önce keşfedilen petrol rezervin çıkarılması için kuyuda sondaj çalışmasına başlandı. Haziran ayında sondaj çalışmaları başlarken, söz konusu kuyuda da yüksek bir rezervin ve kaliteli petrolün olduğu tahmin ediliyor.
Bölgenin petrol dâhil yer altı kaynakları bakımından zengin olduğuna dikkat çeken Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Siirt'in Pervari ilçesindeki Çatköy-1 Kuyusu'nda sondaj çalışması başlatıldığını söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu, Haziran ayında start verilen arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü vurgularken, Gabar, Cudi ve Kato'dan sonra Pervari'den de müjdeli bir haberin gelmesini beklediklerini söyledi.
"ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLI OLACAK"
Pervari İlçe Kaymakamı Necati Aktan, Cumhuriyet Savcısı Uğur Bilen ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Ünsal, bir süre önce Çatköy bölgesi sondaj çalışmasının başlatıldığı alanda incelemede bulundu. Çatköy-1 kuyusunda başlanılan sondaj çalışmaları ile ilgili TPAO yetkilisi Ahmet Kılıçaslan'dan bilgi alan Kaymakam Aktan, petrol arama çalışmalarının Siirt'e ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.
Aktan, "İnşallah burada da petrol bulunduğunda, ülkemize daha hayırlı haberler vereceğiz. Hem bölgemiz hem de ülkemiz için çok olumlu gelişmeler olacak. Petrol kuyularının ülkemize, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
GABAR VE CUDİ'DE MİLYONLARCA VARİLE SAHİP PETROL YATAKLARI BULUNDU
Şırnak'ın Gabar Dağı'nda TPAO tarafından başlatılan iki yıllık çalışmalar sonucu Şehit Esma Çevik-1 kuyusunda geçtiğimiz Aralık ayında petrol bulundu. Petrol rezervinin 200 milyon varil olduğu belirtildi. Bulunan petrolün ardından Gabar-Cudi alanındaki sismik çalışmalar sonucu yeni bir petrol rezervi daha keşfedildi. Aynı bölgede bu kez bir milyar varil rezerve sahip Şehit Aybüke Yalçın kuyusunda da petrol çıktı.
Türkiye'de günlük 75 bin 52 varil petrol üretilirken, Şırnak Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açılan yeni kuyularla birlikte Şırnak Gabar Bölgesinde günlük 16 bin 188 varil petrol üretime ulaşıldı. Gabar bölgesinde çıkarılan petrolle Türkiye tarihinin en yüksek yurt içi günlük üretim rekoru kırıldı.
KATO'DA PETROL DENİZİ
Terörden temizlenen bölgede peş peşe petrol rezervleri keşfedilince TPAO çalışmalarına geniş bir alana yaydı. Gabar ve Cudi yakınlarında yer alan ve adeta bir 'Petrol Denizi'nin olduğu ifade edilen Kato Dağı'nda zengin yataklar olduğunu tespit eden TPAO, bu bölgede de arama çalışmalarına start verdi. Öte yandan, TPAO'nun, bu şekilde çalışmaları sürmesi halinde yılsonuna kadar sadece karada 20'ye yakın ilde toplam 200 kuyu sondajına ulaşacağı ifade ediliyor.
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