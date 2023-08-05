Genç girişimcilere sigorta ve vergi teşviki! Kapsam genişletildi! 3 yıl sürecek





TÜM ORTAKLAR YAŞ ŞARTINI KARŞILAMALI

Girişimci genç teşvik kapsamında kurduğu işten kazanç elde edemez, aldığı teşvik tutarının altında bir gelir elde ederse de yıllık gelir vergisi beyannamesi verecek. Vergilendirme döneminde teşvik tutarının altında kazanç elde edilmesi halinde teşvikten yararlanılmayan tutar bir sonraki yıla devredilemeyecek. Bu desteklerden yararlanabilmek için bağlı olunan vergi dairesinden "genç girişimcilerde kazanç istisnası" belgesi alınması gerekiyor. Bu belgeyle birlikte sosyal güvenlik il merkezleri ya da müdürlüklerine başvuruda bulunarak prim teşvikinden faydalanılabilecek. Vergi teşviki için adi ortaklık, şahıs şirketinde her bir ortağın istisna koşullarını taşıması gerekiyor. Üç ortak lokanta işletmeciliği faaliyetinde olup biri 27, biri 29, biri 32 yaşında ise, üçüncü ortak 32 yaşında olduğu için koşulların ihlali nedeniyle ortakların hiçbiri istisnadan yararlanalamayacak.