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Milyonlara kolay emeklilik! Masada neler var? Bağ-Kur'lu, kadın çalışanlar ve memurlar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.08.2023 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023
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Milyonlara kolay emeklilik! Masada neler var? Bağ-Kur’lu, kadın çalışanlar ve memurlar...

EYT yasası ile milyonlarca kişi emekli olurken, yeni reformlar için de çalışmalar başladı. Bu doğrultuda Bağ-Kur'luların ve kadınların emekliliklerini kolaylaştırılacak ve destekleyecek adımlar için hazırlıklar sürüyor. Yeni ek gösterge düzenlemesi ile de yaklaşık 470 bin memurun emeklilikte alacağı para artacak. Bazı meslek gruplarında da erken emeklilik gündemde...

EYT yasasıyla yaklaşık 5 milyon kişiye prim ve yıl şartını tamamlar tamamlamaz emeklilik yolu açılırken, yeni reformlar için de kollar sıvandı. Bağ-Kur'luların emeklilik için prim gün şartının 9000'den 7200'e çekilmesi, ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerine devlet desteği verilmesi, kadınlarda emeklilik yaşının çocuk sayısına göre esnetilmesi için çalışmalar sürerken, 3600 ek gösterge 1'inci dereceye gelen tüm memurlara verilerek kapsama girenlerin emekli ikramiyeleri ve emekli aylıklarında artışın yolu açılacak.

Bu düzenlemelerin Ekim'de Meclis'e taşınması beklenirken, toplu sözleşme gündemine taşınan erken emeklilik talepleri hakkında verilecek karar da merakla bekleniyor. İşte emekliliği kolaylaştıracak, destekleyecek adımlar…



- BAĞ-KUR'LULARA 5 YIL KAZANDIRACAK DÜZENLEMEDEN KİMLER YARARLANACAK?
Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre küçük esnaf ve çiftçiler dahil 1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek. Düzenlemenin kapsamı çalışmalar sonucunda netleşecek. Çalışmalarda öncelikle küçük esnaf tespiti yapılacak. İş yerinde çalışan personel sayısı vb. kriterlerle kimlerin kapsama gireceği belirlenecek. Ayrıca tarih konusu önemli olacak.

Yapılacak düzenlemenin tüm süreleri kapsayıp kapsamayacağı belirlenecek. Tüm süreler kapsanırsa; 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan EYT'li erkek Bağ-Kur'luların da prim gün şartı 7200'e inecek. 7200 gün tamamlanır tamamlanmaz emekli olunabilecek. Düzenleme, 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olan ve reform kapsamına giren Bağ-Kur'lularda ise hem kadınların hem erkeklerin prim gün şartını 1800 gün azaltacak. 7200 prim gününü tamamlayanlar sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı (9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arası başlangıçta kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında 65'e varan) sağlıyorsa hemen emekli olabilecek.



- EV KADINLARI İSTEĞE BAĞLI PRİM DESTEĞİNDEN NASIL FAYDALANACAK?
Düzenlemenin hayata geçmesiyle isteğe bağlı sigorta için SGK'ya başvuran kadınlara 3'te 1 oranında prim desteği verilecek. İsteğe bağlı sigorta ile emeklilik için her ay en az brüt asgari ücretin yüzde 32'si oranında prim yatırılırken, düzenlemenin hayata geçirilmesiyle aylık 4 bin 292 lira 52 kuruş olan bu ödemenin bin 430 lira 84 kuruşunu devlet karşılayacak. Ev kadınları aylık 4 bin 292 lira 52 kuruş yerine 2 bin 861 lira 68 kuruş prim ödeyerek emekli olabilecek. Mevcut tutar üzerinden devlet ev kadınlarına yıllık 17 bin 170 lira destek sağlamış olacak. Üstelik asgari ücret arttıkça sağlanan prim desteği de yükselecek.



- YAŞ DESTEĞİ NASIL UYGULANACAK?
Emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi planlanıyor. Burada, ağır işlerde uygulanan yıpranma payı sistemine benzer bir model konuşuluyor. Bu modelin hayata geçirilmesiyle, çocuk sayısına göre emeklilik yaşı esnetilebilecek. Annelere çocuk sayısına göre prim eklenecek. Eklenen bu primler ile daha az çalışıp daha çok prim sahibi olan anneler için yaş şartı da geriye çekilecek. Her yıl 90 günü bulan bir prim desteği sağlanabilecek. Bu da 4 yıl çalışan bir annenin 5 yıl prim kazanması anlamına gelecek.



- EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSIYOR?
1'inci dereceye gelen tüm kamu görevlilerinin 3600 göstergeden yararlanmasının yolu açılacak. 3600 ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak'ta yürürlüğe girmişti. Bu yasanın dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri yeni düzenlemeyle 3600 ek göstergeden yararlanabilecek. Bu düzenleme memurların emekli ikramiyelerini ve emekli aylıklarını yükseltecek. Düzenleme 470 bin memuru ilgilendiriyor.



- KİMLERE ERKEN EMEKLİLİK GÜNDEMDE?
Toplu sözleşme masasına pek çok hizmet kolu fiili hizmet süresi zammı kapsamının genişletilmesi talebiyle oturdu. Her yıl için öğretmenlere 72, PTT'deki dağıtıcı ve baş dağıtıcılara 90, AFAD personeline 90, orman yangınlarıyla mücadele edenler ile gıda denetimi yapanlara 60 gün eklenmesi talep ediliyor. Ayrıca zabıtaların da kapsama alınması teklifler arasında yer alıyor. Toplu sözleşme görüşmelerinin tamamlanmasıyla bu talepler hakkında verilecek karar belli olacak.

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