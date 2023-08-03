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Yılbaşında emeklilere ne kadar zam yapılacak? Emeklilerde beklenti oluştu! A Haber ekranlarında çarpıcı yorum...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2023 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023
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Yılbaşında emeklilere ne kadar zam yapılacak? Emeklilerde beklenti oluştu! A Haber ekranlarında çarpıcı yorum...

Milyonlarca çalışan gözlerini maaşlara yapılan ara zamların ardından yılbaşında yapılacak olan yeni zam oranına çevirdi. Özellikle emekli maaşlarına yönelik yapılacak olan yeni düzenleme merakla beklenirken Gazeteci Abdulkadir Selvi A Haber ekranlarında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Asgari ücrete yapılan zammın ardından emeklilere yönelik yapılan yüzde 25'lik zam sonrası seyyanen zam yapılmaması emeklilerde kırgınlığa neden oldu.

"TALİMAT VERDİM"

Bu gelişme sonrası emeklilerin beklentilerini göz ardı etmediklerini ifade eden Başkan Erdoğan, "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız.'' dedi.

"TÜM KESİMLERİN GÖNLÜNÜ ALACAĞIZ"

Ocak 2024 asgari ücret ve emekli zammı için önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Kamu işçisini ve memuru nasıl ortada bırakmadıysak, çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz. Bütçeyle ilgili çalışmaların semeresini gördükçe, kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü alacağız." ifadelerini kullandı.

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN TARİH VERDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz emekli maaşlarıyla ilgili olarak da, "Emekli maaşında yılsonunda yeni bir değerlendirme yapılacak" dedi.

A Haber ekranlarına konuk olan Gazeteci Abdulkadir Selvi emekli maaşlarına yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

EMEKLİLERDE BEKLENTİ OLUŞTU

Sayın Cumhurbaşkanı kırgınların farkında olduklarını ve gönülleri kazanacaklarını ifade etti. Bunun üzerine emeklilerinde yeni bir beklenti oluştu. Emeklilerimiz gerçekten zor şartlarda geçiniyor.

7500 TL ÜZERİNDE BİR ARTIŞ BEKLENİYORDU

Bu artışlar genelde kök ücretler üzerinden yapıldığı için onlar 7500 TL'den daha fazla bir artış bekliyordu. Bir kısmında da ciddi hayal kırıklığı oluştu. Bu artış bekledikleri oranda olmayınca daha sıkıntıya girdiler.

SEYYANEN ZAM BEKLENTİSİ VAR

Ekim ayında bir düzenleme olacağına yönelik bir bilgim yok. Ancak Ocak ayına girerken emeklilere oransal ve bir de seyyanen zam yapılacağına yönelik bir beklenti var.

EKİM VE KASIM AYINDA YENİ DÜZENLEME Mİ?

Burada bütçe dengeleri de dikkate alınacak. Ek bütçe de söz konusu. Ekim ya da Kasım ayında bir düzenleme yapılır mı bunu ilerleyen dönemde göreceğiz. Bu kırgınlıkları gidermek gerekiyor.

Emeklilere zam ne kadar olacak? EMEKLİLERE ZAM NE KADAR OLACAK?

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