Yılbaşında emeklilere ne kadar zam yapılacak? Emeklilerde beklenti oluştu! A Haber ekranlarında çarpıcı yorum...

7500 TL ÜZERİNDE BİR ARTIŞ BEKLENİYORDU

Bu artışlar genelde kök ücretler üzerinden yapıldığı için onlar 7500 TL'den daha fazla bir artış bekliyordu. Bir kısmında da ciddi hayal kırıklığı oluştu. Bu artış bekledikleri oranda olmayınca daha sıkıntıya girdiler.

SEYYANEN ZAM BEKLENTİSİ VAR

Ekim ayında bir düzenleme olacağına yönelik bir bilgim yok. Ancak Ocak ayına girerken emeklilere oransal ve bir de seyyanen zam yapılacağına yönelik bir beklenti var.