EYT’li olma rehberi! Sigortası geç yapılanlar dikkat: Hangi hallerde zaman aşımı işlemez?





- Mart 1997'de işe başlamama karşın, sigorta girişim Kasım 1999'dan sonra yapıldı. Bu dönemde çırak olduğum iddia ediliyor, dava açarsam EYT'den yararlanabilir miyim?

Mart 1997'de işe başlamanıza karşın adınıza prim yatırılmadıysa iki yolla hakkınızı arama imkânınız bulunuyor. Birincisi SGK'ya başvurarak sigorta başlangıç talebinin düzeltilmesi yönünde talepte bulunabilirsiniz. Olumsuz yanıt gelmesi durumunda hizmet davası açabilirsiniz. Bunun için çalıştığınız iş yerinde en az bir ya da iki şahit göstermeniz gerek. Sigorta yapılıp primlerin yatırılmadığının denetmen, müfettişlerce yapılan incelemede delilleriyle ortaya konulması durumunda da zaman aşımı süresi işlemiyor.