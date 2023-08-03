Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek karar! Temmuz ayındaki gibi devam edecek! Suudi Arabistan duyurdu...

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan, temmuzda gönüllü olarak uygulamaya koyduğu günlük 1 milyon varillik petrol üretim kesintisi kararını ağustos ayını da kapsayacak şekilde uzattığını bildirmişti.

OPEC+ grubu geçen yıl ekimde günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi yapacağını duyurmuş, mayıs itibarıyla da günlük yaklaşık 1,6 milyon varil ilave kesinti yapma kararı almıştı.