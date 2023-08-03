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Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek karar! Temmuz ayındaki gibi devam edecek! Suudi Arabistan duyurdu...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.08.2023 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023
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Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek karar! Temmuz ayındaki gibi devam edecek! Suudi Arabistan duyurdu...

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın Enerji Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde ülke genelinde temmuz itibarıyla devreye alınan günlük 1 milyon varil gönüllü petrol üretimi kesintisine eylülde de devam edileceği belirtildi. İşte detaylar...

Suudi Arabistan, temmuz itibarıyla devreye aldığı günlük 1 milyon varil gönüllü petrol üretimi kesintisine eylülde de devam etme kararı aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın Enerji Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ülke temmuzda uygulamaya koyduğu ve ağustosta uzatma kararı aldığı günlük 1 milyon varil kesintiyi eylül ayını kapsayacak şekilde uzattı.

EYLÜLDE ÜRETİM DÜŞECEK

Söz konusu kararın eylülde Suudi Arabistan'ın toplam günlük üretimini 9 milyon varile düşüreceği belirtilirken, kesintinin eylülden sonra artırılarak devam ettirilebileceği kaydedildi.

Günlük 1 milyon varillik kesintinin, Suudi Arabistan'ın nisanda OPEC+ ülkeleriyle koordinasyon halinde aldığı günlük petrol üretimini Mayıs 2023'ten Aralık 2024'e kadar günlük 500 bin varil azaltma kararına ek olduğu belirtildi.

AMAÇ İSTİKRARI DESTEKLEMEK

Ayrıca, kesintinin, petrol piyasalarındaki istikrarı desteklemek amacıyla Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun daha önce aldığı kesinti kararlarını desteklemek amacıyla alındığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan, temmuzda gönüllü olarak uygulamaya koyduğu günlük 1 milyon varillik petrol üretim kesintisi kararını ağustos ayını da kapsayacak şekilde uzattığını bildirmişti.

OPEC+ grubu geçen yıl ekimde günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi yapacağını duyurmuş, mayıs itibarıyla da günlük yaklaşık 1,6 milyon varil ilave kesinti yapma kararı almıştı.

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