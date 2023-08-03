Gökyüzünde epik bir yolculuk! THY'nin nefes kesen reklam filmi hayran bıraktı...

Türk Hava Yolları ailesine katılan yeni nesil uçakların tanıtımı çok özel görüntülerle kayda alındı. THY Türkiye'nin de tanıtımının yapılması açısından İstanbul ve Antalya'da yaklaşık 10 süren projede ilk kez havadan havaya çekim teknolojisini kullandı. Nefes kesen videoda İstanbul ve Antalya’nın doğası ve zengin kültürel mirasını detaylı gösterebilmek ve daha görünür kılabilmek için uçuşlar olabildiğince alçaktan ve düşük hızda yapıldı. İşte o tanıtım filmi...