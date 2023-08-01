Memur ve emekliye 2 yıllık toplu sözleşme zammı! Kira ve aile yardımı, doğum izni, ek iyileştirme... İşte zam oranlarına göre yeni maaşlar
Milyonlarca memur ve memur emeklisi gözünü toplu sözleşme görüşmelerine çevirdi. Toplu sözleşmede ilk görüşme bugün saat 14.00'te yapılacak. Görüşme öncesi sendikaların talepleri belli oldu. Masada zam oranları, kira ve aile yardımı, doğum izninin uzatılması, emekliye iyileştirmeye varana kadar birçok madde bulunuyor. Peki memur ve memur emeklisinin zam oranı ne olacak? İşte masadaki oranlara göre kalem kalem maaş hesaplaması ve detaylar...
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisi için toplu sözleşme maratonu başlıyor. Kamu işveren heyeti ile memur sendikaları 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri için bir araya gelecek.
İLK TOPLANTI BUGÜN
İlk toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, memur konfederasyonlarının ve sendikalarının temsilcilerinin katılımıyla saat 14:00'da yapılacak.
KAMUNUN TEKLİFİ NE ZAMAN GELECEK?
Ağustos ayına damgasını vuracak görüşmelerde hem 2024 ve 2025 yılı zam oranları hem de memurların ve emeklilerin sosyal ve mali haklarında yapılacak tüm iyileştirmeler masaya yatırılacak.
15 Ağustos'ta kamu işveren heyetinin zam teklifini sunması, 21 Ağustos'ta da toplu sözleşme sonucunun duyurulması bekleniyor. Eğer bu tarihte uzlaşma sağlanamazsa da hakem kurulunun devreye girmesi söz konusu olacak.
KONFEDERASYONLAR NE TEKLİF EDİYOR?
Memur konfederasyonları zam tekliflerini duyurmuş durumda.
Bir konfederasyon 2024 ve 2025 yıllarında toplam yüzde 110, diğeri de kümülatif 2024'te yüzde 100.2, 2025'te yüzde 58.4 zam teklifinde bulundu.
İlk yıl zamların 3 ayda bir yapılması, ayrıca enflasyon farkının oluştuğu aydan itibaren yansıtılması da teklifler arasında bulunuyor. 2024'ün Ocak ayı zam oranı ise bir konfederasyonun teklifine göre refah payı dahil yüzde 35, diğerine göre yüzde 40+10 şeklinde.
TEKLİFLER NE GETİRECEK?
Ocak 2024'te en düşük memur maaşı enflasyon farkı hariç bir konfederasyonun zam teklifine göre 29 bin 700, diğerinin teklifine göre 33 bin 880 liraya yükseliyor. Yine enflasyon farkı hariç en düşük emekli aylığı da Ocak'ta bir konfederasyonun teklifine göre 13 bin 334, diğerine göre 15 bin 210 liraya ulaşıyor.
ENFLASYON FARKI NE KADAR?
Toplu sözleşmede sonuç; uzlaşma sağlanırsa 21 Ağustos'ta, sağlanamazsa ayın sonunda belli olacak. Zam oranları merakla beklenirken, Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı enflasyon tahmini memurların ve emeklilerinin Ocak ayında alacakları farka ilişkin ipucu verdi.
Merkez Bankası'nın 2023 yılı sonu enflasyon tahmini yüzde 58 oldu. Bu tahmine göre 2023'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 31.92, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı da yüzde 24.45 çıkacak. Oluşan enflasyon farkına toplu sözleşmede belirlenen Ocak ayı zam oranı eklenerek yeni maaşlar hesaplanacak.
BU TALEPLER DE MASADA
Toplu sözleşmede sadece zam oranları konuşulmayacak. Mali ve sosyal haklara ilişkin pek çok talep de karara bağlanacak.
Tekliflerden bazıları şöyle:
- Enflasyon farkı dönemsel artışı geçtiği aydan itibaren verilsin ve en az 2 puan artırımlı ödensin.
- Toplu sözleşme ikramiyesi aylık bin lira olsun.
- 1. dereceye gelen bütün kamu görevlilerinin ek göstergeleri 3600 olsun.
- Memurlara aylık 7 bin 650 lira kira yardımı yapılsın.
- Ramazan ve Kurban bayramlarında ayrı ayrı 4 bin 850 lira ikramiye verilsin.
- Eş yardımı 2 bin, çocuk yardımı 500 liraya çıkarılsın, aile yardımı emeklilere de verilsin.
- Gelir vergisi yüzde 15'e sabitlensin.
- Deprem bölgesindeki kamu görevlilerine ödül verilsin ve tazminatları 2025 yılı sonuna kadar ödensin.
- Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları 3 yılı aşmayacak şekilde periyodik olarak yapılsın.
- Fazla çalışma, harcırah, arazi tazminatı, giyecek ve yemek yardımları artırımlı ödensin.
- Kadın kamu görevlilerinin ücretli doğum izinleri 32 hafta olsun.
- Doğum yardımı 5 bin 98, evlenme yardımı 24 bin 215, ölüm yardımı 19 bin 372 lira olarak ödensin.
- Kurumlarda ücretsiz kreş hizmeti verilsin, bu hizmetin sunulamadığı yerlerde 2 bin 778 lira kreş yardımı sağlansın.
- Memurlara verilen 8 bin 77 lira seyyanen zam emekli memurlara da yansıtılsın.
YÜZDE 35 ARTIŞA GÖRE MEMUR MAAŞLARI
Yüzde 35 artış enflasyon farkı hariç maaşları şu tutarlara yükseltecek:
ŞUBE MÜDÜRÜ - (Üniversite Mezunu] 1/4
Mevcut maaş: 32.451,00 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 43.808,85 TL
MEMUR- (Üniversite Mezunu) 9/1
Mevcut maaş: 22.938,00 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 30.966,30 TL
UZMAN ÖĞRETMEN 1/4
Mevcut maaş: 29.538,00 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 39.876,30 TL
ÖĞRETMEN 1/4
Mevcut maaş: 26.654,00 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 35.982,90 TL
BAŞKOMİSER 3/1
Mevcut maaş: 32.626,00 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 44.045,10 TL
POLİS MEMURU 8/1
Mevcut maaş: 29.525,00 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 39.858,75 TL
UZMAN DOKTOR 1/4
Mevcut maaş: 54.959,00 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 74.194,65 TL
HEMŞİRE - (Üniversite Mezunu) 5/1
Mevcut maaş: 26.440,00 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 35.694,00 TL
MÜHENDİS 1/4
Mevcut maaş: 33.122,00 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 44.714,70 TL
TEKNİSYEN - (Lise Mezunu) 11/1
Mevcut maaş: 23.538,00 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 31.776,30 TL
PROFESÖR 1/4
Mevcut maaş: 48.124,00 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 64.967,40 TL
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1
Mevcut maaş: 31.763,00 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 42.880,05 TL
VAİZ 1/4
Mevcut maaş: 27.620,00 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 37.287,00 TL
AVUKAT 1/4
Mevcut maaş: 31.562,00 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 42.608,70 TL
YÜZDE 40 + 10 ZAMLI MEMUR MAAŞLARI
Türkiye Kamu-Sen'in Ocak ayında maaşlara önce yüzde 40 artış, ardından yüzde 10 refah payı içeren teklifi enflasyon farkı hariç maaşlara şöyle yansıyacak:
ŞUBE MÜDÜRÜ - [Üniversite Mezunu] 1/4
Mevcut maaş: 32.451,00 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 45.431,40 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 49.974,54 TL
MEMUR - (Üniversite Mezunu) 9/1
Mevcut maaş: 22.938,00 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 32.113,20 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 35.324,52 TL
UZMAN ÖĞRETMEN 1/4
Mevcut maaş: 29.538,00 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 41.353,20 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 45.488,52 TL
ÖĞRETMEN 1/4
Mevcut maaş: 26.654,00 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 37.315,60 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 41.047,16 TL
BAŞKOMİSER 3/1
Mevcut maaş: 32.626,00 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 45.676,40 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 50.244,04 TL
POLİS MEMURU 8/1
Mevcut maaş: 29.525,00 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 41.335,00 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 45.468,50 TL
UZMAN DOKTOR 1/4
Mevcut maaş: 54.959,00 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 76.942,60 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 84.636,86 TL
HEMŞİRE - (Üniversite Mezunu) 5/1
Mevcut maaş: 26.440,00 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 37.016,00 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 40.717,60 TL
MÜHENDİS 1/4
Mevcut maaş: 33.122,00 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 46.370,80 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 51.007,88 TL
TEKNİSYEN - (Lise Mezunu) 11/1
Mevcut maaş: 23.538,00 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 32.953,20 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 36.248,52 TL
PROFESÖR 1/4
Mevcut maaş: 48.124,00 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 67.373,60 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 74.110,96 TL
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1
Mevcut maaş: 31.763,00 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 44.468,20 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 48.915,02 TL
VAİZ 1/4
Mevcut maaş: 27.620,00 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 38.668,00 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 42.534,80 TL
AVUKAT 1/4
Mevcut maaş: 31.562,00 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 44.186,80 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 48.605,48 TL
MEMUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 35 ARTIŞ NE GETİRECEK?
Enflasyon farkı hariç yüzde 35 zam teklifine göre memur emeklilerinin Ocak ayı maaşları:
Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 35.911,25 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 48.480,19 TL
Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 31.783,75 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 42.908,06 TL
Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 19.993,50 TL
Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 12.062,50 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 16.284,38 TL
Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 19.993,50 TL
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 20.871,25 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 28.176,19 TL
Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 15.188,75 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 20.504,81 TL
Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 14.935,00 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 20.162,25 TL
Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 19.993,50 TL
Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 19.993,50 TL
Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 10.632,50 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 14.353,88 TL
Pratisyen hekim (1/4)
Mevcut maaş: 25.906,25 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 34.973,44 TL
Profesör (1/4)
Mevcut maaş: 28.350,00 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 38.272,50 TL
İmam-hatip
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 19.993,50 TL
Avukat (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 19.993,50 TL
En düşük memur emekli aylığı
Mevcut maaş: 9.877,08 TL
Ocak 2024 (% 35 zamlı): 13.334,06 TL
MEMUR EMEKLİLERİNİN YÜZDE 40+10 ZAMLI AYLIKLARI
Memur emeklilerinin enflasyon farkı hariç yüzde 40+10 zam teklifine göre yeni maaşları şöyle olacak?
Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 35.911,25 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 50.275,75 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 55.303,33 TL
Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 31.783,75 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 44.497,25 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 48.946,98 TL
Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 20.734,00 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 22.807,40 TL
Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 12.062,50 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 16.887,50 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 18.576,25 TL
Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 20.734,00 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 22.807,40 TL
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 20.871,25 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 29.219,75 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 32.141,73 TL
Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 15.188,75 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 21.264,25 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 23.390,68 TL
Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 14.935,00 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 20.909,00 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 22.999,90 TL
Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 20.734,00 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 22.807,40 TL
Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 20.734,00 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 22.807,40 TL
Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 10.632,50 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 14.885,50 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 16.374,05 TL
Pratisyen hekim (1/4)
Mevcut maaş: 25.906,25 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 36.268,75 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 39.895,63 TL
Profesör (1/4)
Mevcut maaş: 28.350,00 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 39.690,00 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 43.659,00 TL
İmam-hatip
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 20.734,00 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 22.807,40 TL
Avukat (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 20.734,00 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 22.807,40 TL
En düşük memur emekli aylığı
Mevcut maaş: 9.877,08 TL
Ocak 2024 (% 40 zamlı): 13.827,91 TL
Ocak 2024 (% 10 refah payı): 15.210,70 TL
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