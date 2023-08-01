Hatay’da afetzedeler için yöresel mimariye uygun 2 bin 283 köy konutu inşa ediliyor!

Evlerin tamamlanması için hızlı bir şekilde çalıştıklarını vurgulayan Abdulganioğlu, şöyle konuştu:

"25 konutta sonuna gelmiş bulunmaktayız. Diğer 22'sinin ise kaba inşaatı devam etmektedir. Evlerimiz 3+1 ve 124 metrekare olarak dizayn edilmiştir. İnce iş, kaba iş hepsinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hem depreme dayanıklı konutlar inşa etmeye çalışıyoruz hem de halkımızın beğeneceği yöresel mimariye uygun evler yapıyoruz. Köy halkımız için bazı evleri bitirdik, örnek daire olarak onlara sunduk. Sürekli vatandaşlarımız geliyor. Evleri çok beğeniyorlar. Onların mutluluğu bizi de mutlu ediyor."