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Son dakika! BDDK yeni düzenlemeyi duyurdu: Kredi kartıyla taksitli harcamalara sınırlama

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.07.2023 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023
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Son dakika! BDDK yeni düzenlemeyi duyurdu: Kredi kartıyla taksitli harcamalara sınırlama

Son dakika haberleri... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK), kredi kartıyla taksitli harcamalara yönelik yeni kararlar aldı. Alınan karara göre, havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışı harcamalara taksit yapılmayacak.

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