BDDK kredi kartı taksit düzenlemesi son dakika 2023! Kredi kartı harcamalarına taksit sınırı ne oldu? Yurt dışı seyahat, havayolu, konaklama...

Kredi kartı taksit düzenlemesiyle ilgili BDDK son dakika açıklamasında bulundu. Ekonomiye yönelik önemli karar alan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı taksitlendirme sürelerinde değişikliğe gitti. Alınan karara göre, havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurtdışı harcamalara taksit yapılmayacak. Peki, Kredi kartı harcamalarına taksit sınırı ne oldu?