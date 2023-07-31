BDDK kredi kartı taksit düzenlemesi son dakika 2023! Kredi kartı harcamalarına taksit sınırı ne oldu? Yurt dışı seyahat, havayolu, konaklama...
BDDK kredi kartı taksit sınırlamasını son dakika duyurdu! Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ekonomiye yönelik önemli bir karar alarak kredi kartı taksitlendirme sürelerinde değişikliğe gitti. Yapılan son dakika açıklamasında, yurt dışı seyahat, havayolu ve konaklamalar için kredi kartı taksitlendirmesi uygulamasının kaldırıldığı belirtildi. İşte, haberin detayları...
Kredi kartı taksit düzenlemesiyle ilgili BDDK son dakika açıklamasında bulundu. Ekonomiye yönelik önemli karar alan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı taksitlendirme sürelerinde değişikliğe gitti. Alınan karara göre, havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurtdışı harcamalara taksit yapılmayacak. Peki, Kredi kartı harcamalarına taksit sınırı ne oldu?
YURT DIŞI SEYAHAT, KONAKLAMA VE HAVAYOLU KREDİ KARTI TAKSİT SINIRI NE OLDU?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yurt dışı kredi kartı harcamalarına yönelik yeni kararlar aldı. BDDK'dan yapılan açıklamada, "Havayolu, seyahat, konaklama gibi yurt dışı kredi kart harcamalarına taksit yapılamayacak." ifadelerine yer verildi.
BDDK'DAN YAPILAN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili BDDK'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik atılacak koordineli adımlar kapsamında 31 Temmuz 2023 tarihinde Kurumumuz internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulduğu üzere, sermaye yeterliliği standart oranları hesaplamasında dikkate alınan risk ağırlıklarının ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları, tüketicilere kullandırılacak binek araç edinimi amaçlı taşıt kredileri ile taşıt teminatlı krediler ve tüketiciler ile yapılacak finansal kiralama işlemleri açısından artırılmasına karar verilmiştir.
Ayrıca, kredi kartlarında uygulanan taksitlendirme sürelerinin; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda uygulanmamasına ve söz konusu harcamalarda taksitlendirme yapılmamasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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- BDDK kredi kartı taksit düzenlemesi son dakika 2023! Kredi kartı harcamalarına taksit sınırı ne oldu? Yurt dışı seyahat, havayolu, konaklama...
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