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7440 borç yapılandırma ödemesi nasıl yapılır, süre uzatıldı mı? Vergi borcu nereden ödenir 2023? gib.gov.tr

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.07.2023
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7440 borç yapılandırma ödemesi nasıl yapılır, süre uzatıldı mı? Vergi borcu nereden ödenir 2023? gib.gov.tr

"Vergi borcu yapılandırma süresi uzatıldı mı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Sigorta prim borçları ve yapılandırma kapsamındaki vergiler ile idari para cezalarına ilişkin borçların ödenmesinde süre uzatıldı. Duyurulan haberin ardından vatandaşlar, tarih araştırmaları yapıyor. Peki, vergi borcu nereden ödenir? , Vergi borcu ödemesi uzatıldı mı? İşte, detaylar...

Vergi ve borç yapılandırma ödemelerinde son ödeme tarihi uzatıldı. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasına 5 milyondan fazla mükellef başvurdu. Yapılandırma kapsamında başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar son ödeme tarihini merak ediyor. Peki, 7440 SGK Bağkur yapılandırma ödemesi nasıl yapılır? Yapılandırma borcu nasıl ödenir? İşte, detaylar...

BORÇ YAPILANDIRMASINDA SÜRE UZATILDI

SGK'dan yapılan son dakika açıklamada, ''Son ödeme tarihi 31 Temmuz 2023 olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresi 3 Ağustos 2023 saat 23:59'a kadar uzatılmıştır.'' denildi.

İlk taksit ödeme süresi uzatıldığından birinci ve ikinci taksitlerin birlikte ödenmesi gerekiyor. Yapılandırmadan sağlanan ceza indiriminin bozulmaması için ödemelerin aksatılmaması şart.

Borçlar, peşin veya 48 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor

Vergi borcunu ödemek için vergi dairesine gitmek zorunluğu bulunmuyor.

Ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mobil uygulamasından veya internet sitesinden de yapılabiliyor. Ayrıca, anlaşmalı bankaların şubelerinden veya mobil uygulamalarından da gerçekleştirilebiliyor.

Yapılandıran borçlar, tercihe göre peşin veya 48 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor.

EK MTV ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Kanunun yayımı itibarıyla MTV mükellefi olan kişilere, 2023 için tahakkuk ettirilen MTV'nin tamamı kadar ek vergi tahakkuk ettirilecek.

Ek MTV'nin taksiti kanunun yayımlandığı ayı izleyen ayın yani ağustos sonuna kadar, ikinci taksiti ise kasım sonuna kadar ödenecek.

EK MTV ÖDEMEYEN TAŞITA MUAYENE YOK

2023'ün ikinci yarısı ilk defa tescil edilen sıfır kilometre aracın ek MTV'si ise 6 aylık dönemden yarım hesaplanacak ve peşin ödenecek. Yani, Eylül 2023'te ilk defa kayıt ve tescil edilmiş otomobil için yıllık MTV'nin yarısı kadar ek MTV alınacak.

Ek MTV ödenmemiş taşıta muayene yapılmayacak.

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