7440 borç yapılandırma ödemesi nasıl yapılır, süre uzatıldı mı? Vergi borcu nereden ödenir 2023? gib.gov.tr

Borçlar, peşin veya 48 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor

Vergi borcunu ödemek için vergi dairesine gitmek zorunluğu bulunmuyor.

Ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mobil uygulamasından veya internet sitesinden de yapılabiliyor. Ayrıca, anlaşmalı bankaların şubelerinden veya mobil uygulamalarından da gerçekleştirilebiliyor.

Yapılandıran borçlar, tercihe göre peşin veya 48 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor.