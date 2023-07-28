Emekli maaşlarına yönelik yeni açıklama! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarih verdi...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ekonomideki son gelişmeleri yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyonla mücadelenin kararlı bir şekilde süreceğini söyleyen Yılmaz, döviz kurlarına ilişkin "Bundan sonraki süreç daha normal bir seyir içerisinde arz talep dengesi içerisinde yürüyecektir." dedi. Yılmaz ayrıca emekli maaşlarına yönelik de konuştu. İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vergi artışları, deprem bütçesi, kur korumalı mevduat ve emekli maaşları başta olmak üzere ekonomi gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.
"ORTA VADELİ PROGRAMDA NETLEŞECEK"
"Seçimle birlikte Türkiye siyasi istikrarını pekiştirdi. Sayın Cumhurbaşkanımız güven tazeledi. Ekonomi belirsizlikten hoşlanmaz. Ekonomik aktörler güven ister. Siyasi anlamda önemli bir eşiği geçtik. Teknik olarak da belirsizlikleri ortadan kaldıracak çalışmalar sürdürüyoruz. Para politikası ekonomik politikanın bir bölümünü temsil ediyor. Ekonomi ekip işi. Bütün çalışmaların özetlendiği döküman orta vadeli program. Maliye politikası detayları ile yer alacak programda. Çok önemli dönüşümler yaşadık son günlerde. Bunun getirdiği mali yükler var. Ukrayna savaşından küresel ortama bütçeyi etkileyen süreçler var. Tüm bunlar orta vadeli programda netleşmiş olacak.
"FARKLI SEKTÖRLERLE TOPLANTILAR YAPACAĞIZ"
Öngörülebilirliği çok daha artırmış olacağız. İstişarelerle bu programı şekillendiriyoruz. Para politikası sışında yapmamız gereken reformlar var. Ekonomi sadece finanstan ibare değil. Biz kalkınmakta olan bir ülkeyiz, yatırımları sürdürmemiz gerekli. Orta vadeli programda ekonomiye ilişkin emeği temsil eden kişiler olarak neler öneriyorlar, bunu dinleyeceğiz. Tüm toplantılarla orta vadeli programı netleştireceğiz. Farklı sektörlerden toplantılar yapmaya devam edeceğiz. Öngörülebilirliği artıran bir program ortaya koymak istiyoruz.
ENFLASYON MESAJI
Enflasyon beklentilerimizin elbette üstünde. Neden böyle bir tablo ile karşı karşıya kaldık? Depremin de etkisi var. Kurlarda uzun süre istikrarlı bir seyir vardı. Son dönemde kur reel bir zemine gelmiş oldu. 15 milyar dolar Merkez Bankamız son dönemde rezerv biriktirdi.
Kurlardaki yükseliş enflasyonist bir etki yaptı ve beklentilerimizi güncellememiz gerekti. Enflasyonla mücadeleyi kararlı bir şekilde devam ettireceğiz. Deprem etkisi hariç, AB standartlarında bir bütçe açığı tutturmak istiyoruz. Para politikası çerçevesinde baktığımızda 2026'da faiz ve enflasyonu tek haneye düşürme hedefimiz var. Enflasyon sadece para politikasının da konusu değil. Yapısal reformlarımız da yer alacak.
KÖRFEZ TURU
İhracat finansmanı için 3 milyar, deprem finansmanı için 8,5 milyar dolar gelecek Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan anlaşma doğrultusunda. Hazine gerekli görüşmeleri yürütüyor. Bunlar hızlı gerçekleşecek diye bekliyoruz. Suudi Arabistan ile tarihimizin en yüksek savunma sanayii anlaşması gerçekleştirildi. En önemlisi BAE ile yapılan ve somutlaştırılmış olan anlaşma. Enerji fiyatlarının yükseldiği bir dönemden geçtik. Körfez ülkelerinde ciddi bir kaynak oluştu. Bu kaynakları dünyanın farklı ülkelerinde değerlendirme niyetindeler. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu döviz girişi ve doğrudan yatırım konusunda avantaj sağlayacak.
SAVUNMA SANAYİİNDE HANGİ ADIMLAR ATILACAK?
Proje bazlı yatırımlarla kaynak girişi olacak. Enerjide Türkiye'nin muazzam bir yatırım potansiyeli var. Cari açığımızın önemli bir kısmını enerji oluşturuyor. Buralarda mutlaka daha fazla uluslararası sermayeyi cezbetmesi gerekiyor. Cari açığımızı düşürük makro ekonomik istikrarımıza katkı sağlayacak. Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde Türkiye savunma sanayiinde ciddi bir atılım gerçekleştirdi. 2028'den önce 10 milyar dolar olan ihracat hedefimize daha önceden ulaşacağız. Körfez ülkeleri de bunun bir parçası.
"YIL SONUNA KADAR EK VERGİ ARTMAYACAK"
11 ilimizi etkileyen tarihimizin en büyük felaketini yaşadık. Vergi artışlarındaki ana unsur deprem. Enflasyonist etki hem giderlerinizi hem gelirlerinizi artırıyor. Kamu son dönemde enerji fiyatlarını sübvanse etti. Kamuda giderler artarken gelirlerin de artması gerekiyor. Ücret artışlarıyla bütçe imkanlarını zorlayarak artışlar yapıldı. Ama ağırlıklı faktör deprem etkisi. Birkaç yıl içinde bu artışları yapıp bitireceğiz. Kamu da fedakarlık yapılacak. Cumhurbaşkanımızın bir tasarruf genelgesi var, hala yürürlükte. Bu ay sonuna kadar ilave tasarruf tedbirleri istendi. Tasarruf kaynakları kullanmamak değildir, kaynakları verimli kullanmak demektir.
Şu an itibarıyla bütçede dengeleri kurmuş durumdayız. Kurumlar vergisini 5 puan artırdık. İhracatçılar için 1 puan artırdık. Bundan sonra Meclis'e bir düzenleme gelir mi? Bu Meclisimizin takdirinde. Bizim öngördüğümüz değişiklikleri yapmış durumdayız. Kendiliğinden güncellenecek vergiler dışında ek bir vergiyi, ilave bir vergiyi yıl sonuna kadar tartışma durumu yok. Biz bütçe çerçevesinde almamız gereken tedbirleri bu yıl için aldığımız kanaatteyiz.
DÖVİZ KURLARI İÇİN YENİ AÇIKLAMA
Nominal kur ve reel kur denen bir şey var. Nominal kur uzun süre artmadı. Enflasyonun arttığı ortamda kur artmadı ve TL değer kazandı. Bugün geldiğimiz noktada reel kurun enflasyonun etkisini ortaya koyduğu bir dönem oldu. Önümüzdeki dönemde böyle bir hareketlenme beklenmemektedir. Bundan sonraki süreç daha normal bir seyir içerisinde arz talep dengesi içerisinde yürüyecektir. Aldığımız tedbirler kuru daha istikrarlı bir zemine oturtacaktır.
KKM NE ZAMAN BİTECEK?
Kur korumalı mevduat kurun aşırı istikrarsızlaştığı dönemde devreye girdi. Tabiatı itibarıyla geçici bir mekanizma. Bugün geldiğimiz noktada hemen vazgeçilecek bir mekanizma değil. Şu anda böyle bir gündemimiz yok. KKM'nin tamamını Merkez Bankası yönetecek. Bütünlük içerisinde süreç yönetilmiş olacak. KKM'nin amacı kur istikrarını korumak. Bütçedeki ön görülebilirliği de artırmış olacak. Bundan sonraki süreci Merkez Bankamız daha etkili bir şekilde yönetecektir."
"YENİ BİR DEĞERLENDİRME YAPILACAK"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz emekli maaşlarıyla ilgili olarak da, "Emekli maaşında yıl sonunda yeni bir değerlendirme yapılacak" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İncirin gerçeklerini duyan şoke oluyor! Yerken 40 kez düşünmek isteyebilirsiniz! Meğer meyve sanıp yemişiz...
- KPSS sınavında emanetçi var mı? Bozuk para, telefon, cüzdan, çanta, araba anahtarı 2023 KPSS sınavında yasak mı? Eşyalarımı nereye bırakabilirim?
- KPSS ÖABT cumartesi saat kaçta başlayıp, bitecek? 2023 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi kaç dakika ve kaç soru?
- Emekliye ayın son ek kazanç jesti! 31 Temmuz 17.00'ye kadar başvurmayan kaçırır! 4A, 4B, 4C Kök maaş+10.000 TL promosyonu!
- 120 prim günü olana müjde! SGK tarafından hesaplara geçiyor! Şartları karşılayana 520 TL yatıyor!
- JGK astsubay alımı sonuç tarihi belli oldu mu? 2023 Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? jsga.edu.tr sorgulama ekranı!
- Aşure Günü alışveriş yapmak bereketi artırır mı? Muharrem 10. günü bereket arttırmak için ne alınır? Kaç çeşit erzak alınır?
- AÖF YAZ OKULU sınavları yüz yüze mi, online mı? 2022-2023 AÖF yaz okulu sınav tarihleri ne zaman?
- Kerbela olayı nedir, ne zaman, nerede oldu? Kerbela olayı kimler arasında oldu? İşte tarihi...
- MEB Görevde Yükselme Sınav Sonuç Ekranı | 2023 Görevde Yükselme sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Şube müdürü, şef, sayman...
- Mauro Icardi ne zaman geliyor? Mauro Icardi imza töreni ne zaman? Türkiye'ye geliş tarihi...
- KPSS ÖABT ne zaman yapılacak 2023? KPSS ÖABT sınavı giriş yerleri sorgulama ekranı! ais.osym.gov.tr