29 Temmuz 2023, Cumartesi
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Son dakika: 'İşsizlik Sigortası Fonu' kararı Resmi Gazete'de! Kısa çalışma ödeneği süresi uzatıldı...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.07.2023 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023
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Son dakika: ’İşsizlik Sigortası Fonu’ kararı Resmi Gazete’de! Kısa çalışma ödeneği süresi uzatıldı...

Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararının Ekli kararı ile; İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirinin oranı, 2023 yılı için yüzde 50'ye çıkarıldı. Diğer yandan kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi 7 Ağustos 2023 tarihine kadar uzatıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı 29 Temmuz 2023 Cumartesi günkü Resmi Gazete'de 'İşsizlik Sigortası Fonu'na ilşkin önemli bir karar yer aldı.

PRİM GELİRİ ORANI YÜZDE 50'E ÇIKARILDI

Cumhurbaşkanı Kararının Ekli kararı ile; İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirinin oranı, 2023 yılı için yüzde 50'ye çıkarıldı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ UZATILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararının Ekli kararı ile; İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 2'nci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bölgesel kriz gerekçesiyle 8 Mayıs 2023 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi 7 Ağustos 2023 tarihine kadar uzatıldı.

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