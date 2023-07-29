Son dakika: ’İşsizlik Sigortası Fonu’ kararı Resmi Gazete’de! Kısa çalışma ödeneği süresi uzatıldı...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ UZATILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararının Ekli kararı ile; İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 2'nci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bölgesel kriz gerekçesiyle 8 Mayıs 2023 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi 7 Ağustos 2023 tarihine kadar uzatıldı.