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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.07.2023 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Mayıs ayında 700 baz puanı gören Türkiye’nin risk primi bugün 400 baz puanın altına indi. Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor." dedi.

Twitter'dan paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Şimşek, "Mayıs ayında 700 baz puana yükselen CDS'ler (risk primi - Türkiye'nin dolar cinsinden kredi iflas riskini gösteren beş yıllık kredi temerrüt takası) bugün 400 baz puanın altını gördü." dedi.

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