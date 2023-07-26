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Ekonomide Orta Vadeli Program hazırlığı! Ankara'da kritik toplantı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.07.2023
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Ekonomide Orta Vadeli Program hazırlığı! Ankara’da kritik toplantı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, (EKK) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Külliye'de toplandı. Toplantıya 5 bakanın yanı sıra, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da katıldı. Toplantıda, eylül ayında kamuoyuyla paylaşılması planlanan Orta Vadeli Program hazırlık süreci ele alınacak.

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