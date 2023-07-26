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Son dakika | Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ta önemli açıklama

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.07.2023 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023
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Son dakika | Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ta önemli açıklama

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOPDES) hakkında yaptığı açıklamada "2023 yılının ikinci yarısında hibe tutarlarında yapılan güncelleme ile alım desteklerinin üst sınırları %100, istihdam desteklerinin üst sınırları yaklaşık %33 oranında arttırılmış; mal alım desteğinin üst sınırı 400.000-TL’ye, hizmet alım desteğinin üst sınırı 60.000-TL’ye, istihdam desteğinin üst sınırı yaklaşık 274.000-TL’ye yükseltilmiştir." ifadelerini kullandı.

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