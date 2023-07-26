Fed faiz kararı bugün saat kaçta açıklanacak? 2023 Temmuz ABD Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Beklenti ne yönde?
ABD Merkez Bankası Fed'in para politikası faiz kararı için merakla beklenen tarih geldi. Temmuz ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda, Amerika Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından faiz kararı açıklanacak. Piyasalar, "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusuyla gündemde. 2023 Temmuz Fed faiz kararıyla ilgili beklentiler ve detaylar haberimizde...
Temmuz ayında gerçekleştirilecek olan Fed faiz kararı toplantısı tarihi merakla araştırılıyor. Haziran ayında yapılan toplantıda, ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini 15 ay sonra ilk kez değiştirmeyerek yüzde 5-5,25 aralığında sabit tutmuştu. Bu nedenle, gözler şimdi "Fed faiz kararı beklentisi ne yönde?" sorusuna çevrildi. İşte konuya ilişkin detaylar...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?
ABD Merkez bankası (FED) faiz toplantısı tarihi belli oldu.
FED faiz kararı toplantısı 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak ve 26 Temmuz akşamı saat 21.00'da faiz kararı açıklanacak.
FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
ABD'de gözler büyüme verisine çevrildi. ABD'de pay piyasaları, açıklanan makroekonomik veriler ve şirketlerin finansal sonuçlarından gelen karışık sonuçlarla haftayı karışık seyirle tamamladı. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yaptığı açıklamalarda, ABD'de büyümenin yavaşladığını ancak iş gücü piyasasının oldukça güçlü olmaya devam ettiğini belirterek, bir resesyon beklemediğini kaydetti.
Yellen, Çin'e uygulanan tarifelerin "kısasa kısas" olmadığını ifade ederek, ABD'nin ulusal güvenliğini sağlamada ihracat kontrollerinin önemine işaret etti. Öte yandan, ülkede açıklanan verilere göre, New York Fed imalat endeksi, temmuzda 1,1 ile beklentileri aştı. Böylece endeks, 2 ay üst üste tahminlerin üzerinde bir performans gösterdi.
Fed New York Şubesi, Tüketici Beklentileri Anketi kapsamında 4 ayda bir yapılan Krediye Erişim Anketi'nin bulgularını paylaştı. Buna göre, her türlü krediye yönelik başvuru oranı yüzde 40,9'dan yüzde 40,3'e gerileyerek Ekim 2020'den bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 15 Temmuz ile biten haftada 228 bine gerileyerek 2 ayın en düşük seviyesine indi. Ülkede, ikinci el konut satışları, haziranda aylık yüzde 3,3 azalarak 5 ayın düşük seviyesine geriledi.
ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, temmuzda eksi 13,5 ile beklentilerin altında gelirken, sektörde daralmanın sürdüğünü gösterdi.
Ülkede, perakende satışlar haziranda aylık bazda yüzde 0,2 artışla tahminlerin altında artarken, sanayi üretimi de aynı dönemde yüzce 0,5 azalarak beklentileri karşılayamadı.
Analistler, haftaya Fed'in faiz kararının yanı sıra ülkede açıklanacak makroekonomik verilerin de piyasaların odak noktasında bulunduğunu kaydetti.
Söz konusu gelişmelerle geçen hafta New York borsasında, S&P 500 yüzde 1 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,3 yükselirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,2 azaldı.
24 Temmuz ile başlayan haftada pazartesi günü hizmet sektörü ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), salı günü konut fiyat endeksi, Conference Board tüketici güven endeksi, çarşamba günü yeni konut satışları ve Fed'in faiz kararı, perşembe günü büyüme, dayanıklı mal siparişleri, bekleyen konut satışları, cuma günü de kişisel gelir ve harcamalar, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi takip edilecek.
2023 FED TOPLANTI TAKVİMİ
Temmuz: 25-26
Eylül: 19-20
Ekim/Kasım: 31-1
Aralık: 12-13
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- Fed faiz kararı bugün saat kaçta açıklanacak? 2023 Temmuz ABD Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Beklenti ne yönde?
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