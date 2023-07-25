Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten flaş enflasyon ve kamu açığı mesajı
Son dakika haberinme göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonu düşürme konusunda tedbir almaya ve uygulamaya devam edildiğini söyledi. Bakan Şimşek, "Ülkemizin ödemeler dengesini iyileştirme, kamu açıklarını azaltma ve enflasyonu düşürme amacı doğrultusunda tedbir almaya ve uygulamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ülkemizin ödemeler dengesini iyileştirme, kamu açıklarını azaltma ve enflasyonu düşürme amacı doğrultusunda tedbir almaya ve uygulamaya devam ediyoruz" dedi.
Bakan Şimşek, Twitter hesabından açıklamada bulundu. Şimşek, "Ülkemizin ödemeler dengesini iyileştirme, kamu açıklarını azaltma ve enflasyonu düşürme amacı doğrultusunda tedbir almaya ve uygulamaya devam ediyoruz. Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı kararlar cari açığı azaltmaya ve enflasyonu orta vadede düşürmeye yöneliktir. Sınırlı kaynaklarımızı ihracata ve yatırımlara kanalize etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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