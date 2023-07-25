Üst üste 5 haftadır kesintisiz yükseliş! Borsa İstanbul’da yön ne olacak? Uzmanlar kritik seviyeye dikkat çekti

Söz konusu gelişmelerle ocak-mayıs döneminde yatırımcısını üzen BIST 100 endeksi, geçen hafta itibarıyla yıllık bazda yaklaşık yüzde 21 getiriye ulaşmasına karşın dolar bazlı bakıldığında yatırımcısına yaklaşık yüzde 16 kaybettirdi.

Sektör bazlı incelendiğinde, yılbaşından bu yana en çok getiriyi yaklaşık yüzde 75 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı ve yüzde 61 ile spor sağladı. Ulaştırma sektörü, yılbaşından bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 57 kazandırdı.

BIST 100 endeksinde yüzde 8,85 ile en yüksek ağırlığa sahip olan Türk Hava Yolları, bu dönemde yaklaşık yüzde 60 değer kazanarak endeksin lokomotifi olmayı sürdürdü.