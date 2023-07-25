Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten flaş enflasyon ve kamu açığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonu düşürme konusunda tedbir almaya ve uygulamaya devam edildiğini söyledi. Bakan Şimşek, "Ülkemizin ödemeler dengesini iyileştirme, kamu açıklarını azaltma ve enflasyonu düşürme amacı doğrultusunda tedbir almaya ve uygulamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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