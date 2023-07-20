Fahiş kiralara çözüm! GYODER yeni sistemi tanıttı! İşte kamu-özel iş birliğinde Yeni Konut Modeli

"CİDDİ BİR MALİYET AVANTAJI ELDE EDEREK KİRALARI YARI YARIYA DÜŞÜRÜYORUZ"

Mehmet Kalyoncu, bu modelin mekan bağımsız bir model olduğunu vurgulayarak konuşmasını şöyle sürdürdü: "Üretilecek konutlar ne kadar şehrin merkezinde olursa o kadar merkezdeki kiraları düşürmeye yarar. Ama ne olursa olsun, arsanın maliyeti sıfırlandığı için burada mekanın etkisi de sıfırlanmış olacak. İnşaat maliyetleri bir şehirde aynı il sınırları içerisinde değişmiyor. Burada rant diye nitelenen konu arsa maliyeti idi. Biz de bu modelle ciddi bir maliyet avantajı elde ederek kiraları yarı yarıya düşürüyoruz."

GYODER Başkan Yardımcısı Cem Yılmaz da konuşmasında, Avrupa yakasında Büyükçekmece kıyı kesimleri, Beylikdüzü, Bakırköy, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Anadolu yakasında Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Tuzla ilçelerinin yüksek deprem riski taşıdığına değinerek, GYODER Yeni Konut Modeli'nin rezerv konut olarak da kullanılabilecek konutlar üreteceğini ve bunun da İstanbul'un kentsel dönüşümünün önünü açacağını söyledi.