GYODER’den kiraları düşürecek yeni formül! Arsa maliyeti devletten olsun önerisi

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği, kiraları düşürecek yeni bir formül açıkladı. 1,5 yıldır üzerinde çalışılan o formüle göre arsa devlet tarafından sağlanarak maliyet sıfırlanacak yeni konutlar ise yap işlet devret modeliyle üretilecek. Böylece hem konutta arz sorunu giderilecek hem de konutların kiraları düşecek.

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