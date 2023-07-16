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Son dakika: EPDK'dan 'Doğal gaza yüzde 224 oranında zam' iddialarına yalanlama

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.07.2023 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023
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Son dakika: EPDK’dan ’Doğal gaza yüzde 224 oranında zam’ iddialarına yalanlama

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), muhalif basın dahil bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan, 'Doğal gaza yüzde 224 oranında zam' yapıldığına dair haberleri yalanlayarak, "Doğal gaz tarifelerine yönelik böyle bir artış kesinlikle söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.

EPDK'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı internet sitelerinde ve özellikle de sosyal medya hesaplarında 'Doğal gaza yüzde 224 oranında zam' yapıldığına dair gerçek dışı haberlerin yer aldığı bildirildi.

"SÖZ KONUSU DEĞİL"

Kritik açıklamada "Doğal gaz tarifelerine yönelik böyle bir artış kesinlikle söz konusu değildir." denildi.

"KÖTÜ NİYETLİ BİR ALGI OPERASYONUDUR"

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan bazı tüketim mallarında özel tüketim vergi güncellemesi kapsamında doğal gazda 0,023 TL/Sm3 olan ÖTV oranı 0,0747 TL/Sm3'e yükselmiştir. Bu da KDV etkisiyle birlikte metreküp fiyatında yaklaşık 6 kuruşluk bir artış anlamına gelmektedir. Avrupa'da doğal gaz faturalarında vergi yükü ortalama yüzde 36 düzeyindeyken, bu oran Türkiye'de KDV ve ÖTV dahil yüzde 18 seviyesindedir. Çok açık olan bu duruma rağmen vatandaşlarımızın nihai faturasına yüzde 224 oranında zam yapıldığını iddia etmek kötü niyetli bir algı operasyonudur ve itibar edilmemelidir"

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