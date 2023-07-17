G-20 Toplantısı'nda gözler Mehmet Şimşek ve Janet Yellen'da! 100 milyar dolarlık hedef! ABD'li yatırımcılar Türk şirketleri ile buluşacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hindistan'da düzenlenecek olan G-20 Toplantısı'na katılacak. Toplantının en önemli görüşmelerinden biri de Şimşek ile ABD'li mevkidaşı Janet Yellen arasında yapılacak. Kritik görüşmenin Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde yeni kapılar açılmasına katkıda bulunması beklenirken, iki ülke arasındaki ticaret hacminin de 100 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.
Hindistan'da düzenlenecek G20 toplantılarına Türkiye'yi temsilen Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek katılacak. Bakan Şimşek'e, toplantılarda, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek.
Şimşek, toplantılarda mevkidaşlarıyla temaslarda bulunacak. Şimşek, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile de görüşecek. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması noktasında gerekli adımların atılması bekleniyor.
BAKAN ŞİMŞEK, YELLEN İLE GÖRÜŞECEK
Vilnius'ta NATO Zirvesi ile başlayan Türkiye-ABD yakınlaşma sürecinin hem ekonomide hem de ticari alanda yeni işbirliklerine kapı açması bekleniyor. Bu kapsamda gözler 17-18 Temmuz'da Hindistan'da yapılacak G20 Hazine-Maliye Bakanları toplantısına çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek toplantı marjında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüşecek.
İKİ ÜLKE ARASINDAKİ EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ İMKÂNLARI ELE ALINACAK
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'li mevkidaşı Hazine Bakanı Janet Yellen ile ikili bir görüşme yapacak. Görüşmede iki ülke arasında ekonomik ve ticari işbirliği imkânlarının geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor.
ABD'Lİ YATIRIMCILAR TÜRK ŞİRKETLERİ İLE BULUŞACAK
İki ülke arasında ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Bu kapsamda Türkiye'deki ABD yatırımlarının artırılması için iş dünyasının girişimleri de sürüyor.
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