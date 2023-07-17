G-20 Toplantısı’nda gözler Mehmet Şimşek ve Janet Yellen’da! 100 milyar dolarlık hedef! ABD’li yatırımcılar Türk şirketleri ile buluşacak

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ İMKÂNLARI ELE ALINACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'li mevkidaşı Hazine Bakanı Janet Yellen ile ikili bir görüşme yapacak. Görüşmede iki ülke arasında ekonomik ve ticari işbirliği imkânlarının geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor.