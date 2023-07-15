Hedef 100 milyar dolarlık hacim! Bakan Mehmet Şimşek ile Janet Yellen arasında Hindistan'da kritik temas
Litvanya'da yapılan NATO Zirvesi'nin ardından Türkiye ile ABD arasındaki temasların ekonomide ve ticarette yeni işbirliklerine kapı açması bekleniyor. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüşeceği öğrenildi. Bu temaslarla birlikte iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkması hedefleniyor.
Vilnius'ta NATO Zirvesi ile başlayan Türkiye-ABD yakınlaşma sürecinin hem ekonomide hem de ticari alanda yeni işbirliklerine kapı açması bekleniyor.
Bu kapsamda gözler 17-18 Temmuz'da Hindistan'da yapılacak G20 Hazine-Maliye Bakanları toplantısına çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek toplantı marjında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüşecek.
Vilnius'ta NATO Zirvesi çerçevesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüştüğü liderlerden biri de ABD Devlet Başkanı Joe Biden oldu. Erdoğan-Biden görüşmesinin ardından iki ülke arasında pek çok alanda işbirliğini içeren yeni bir dönemin kapılarının açılması bekleniyor. Biden'ın görüşmede, "İki ülke arasında ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaşması için büyük bir fırsat var." ifadesini kullandığı da belirtiliyor.
ŞİMŞEK-YELLEN GÖRÜŞMESİ HİNDİSTAN'DA
Hürriyet'in haberine göre ekonomiyi de etkileyen zirve buluşmaları, 17-18 Temmuz tarihlerinde Hindistan'da devam edecek. Hindistan'daki G20 Hazine-Maliye Bakanları toplantısında önemli bir görüşme yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'li meslektaşı Hazine Bakanı Janet Yellen ile ikili bir görüşme yapacak. Görüşmede iki ülke arasında ekonomik ve ticari işbirliği imkânlarının geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor.
HEDEF 100 MİLYAR DOLAR
İki ülke arasında ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Bu kapsamda Türkiye'deki ABD yatırımlarının artırılması için iş dünyasının girişimleri de sürüyor. 19 Eylül'de ABD'de Türkiye Yatırım Konferansı düzenlenecek. Şimşek'in bu toplantıda Amerikalı yatırımcılar ile buluşması ve soruları yanıtlaması planlanıyor. Toplantı ABD'li yatırımcılarla Türk şirketlerini de buluşturacak.
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