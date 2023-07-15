Hedef 100 milyar dolarlık hacim! Bakan Mehmet Şimşek ile Janet Yellen arasında Hindistan’da kritik temas

Vilnius'ta NATO Zirvesi çerçevesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüştüğü liderlerden biri de ABD Devlet Başkanı Joe Biden oldu. Erdoğan-Biden görüşmesinin ardından iki ülke arasında pek çok alanda işbirliğini içeren yeni bir dönemin kapılarının açılması bekleniyor. Biden'ın görüşmede, "İki ülke arasında ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaşması için büyük bir fırsat var." ifadesini kullandığı da belirtiliyor.