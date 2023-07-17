Borsa İstanbul'da kapanış rekoru! 1,5 ayda yüzde 50'yi aştı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekor üstüne rekor kırıyor. Seçim sonrası dönemde endeks yaklaşık yüzde 50'nin üzerinde değer kazanırken, dolar bazlı olarak 250 sentten işlem görüyor. BITS endeksi bugün 6.600 puan ile en yüksek kapanışı gerçekleştirdi.
BIST 100 endeksi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ziyareti ve devamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının yatırımcıların odağında olduğu haftaya rekorla başladı.
BORSA GÜNÜ REKORLARLA TAMAMLADI
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,53 değer kazanarak günü 6.600,46 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 6.603,98 puana taşıdı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 162,72 puan artarken, toplam işlem hacmi 122,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,92, holding endeksi yüzde 2,45 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 6,38 ile sigorta oldu.
Küresel piyasalarda enflasyon ve resesyon endişesiyle karışık bir seyir izleniyor.
Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan makroekonomik verilerin ülke ekonomisinde yumuşak inişin yapılabileceği ihtimalini öne çıkarmayı sürdürdüğünü, devam eden bilanço sezonunun da hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini belirtti.
Hindistan'da düzenlenen G20 toplantılarına Türkiye'yi temsilen katılan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, bugün ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Yarın yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, perakende satışlar ve kapasite kullanımının öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.650 seviyesinin direnç, 6.300 ve 6.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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