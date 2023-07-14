Emekliye zamlı promosyon tablosu netleşti! %25 zam + ek ödeme sonrası güncellendi! 10.000 TL ve üzeri maaş alanlar emekliler...
Emeklilere, dul ve yetimlere yönelik ek gelir imkanı sağlayan promosyon kampanyaları devam ediyor. Bankalar, Temmuz ayı kampanyalarını duyurdu. Bu kampanyalardan EYT'lilerin yanı sıra halihazırda emekli aylığı alanlar ile dul ve yetimler de faydalanabiliyor. Kampanyalar kapsamında, emekli aylığı bağlanan bireylere 10 bin liraya kadar promosyon imkanı sunuluyor. Bankaların bu promosyon kampanyaları, emeklilerin gelirlerini desteklemek ve ek kazanç sağlamalarını amaçlıyor. İşte, bankaların yeni emekli promosyon miktarları...
Bankalar, Temmuz ayı promosyon kampanyalarını duyurdu. EYT'lilerin ve mevcut aylık alan emeklilerin faydalanabildiği kampanyalarda, 10 bin liraya kadar promosyon imkanı sunuluyor. Ayrıca, bazı emeklilerin Temmuz zammıyla bir üst maaş dilimine geçmeleri nedeniyle ödemelerinde artış yaşanabileceği belirtiliyor. Bu kampanyalar, emeklilere ek gelir sağlama ve maaşlarını destekleme amacı taşıyor. Bankaların açıkladığı promosyon kampanyaları, emekliler için önemli bir ekonomik destek oluşturuyor. İşte, bankaların güncel promosyon miktarları!
TEMMUZ ZAMMI ETKİSİ
Bu ay aylıklara yapılacak zam da bazı emeklilerin promosyon tutarını artıracak. Bankalar 3.500 liranın altı, 3.500-7.500 lira arası, 7.500-10.000 lira arası ve 10.000 liradan fazla aylıklar için farklı tutarlarda promosyon ödemesi yapıyor. Temmuz zammıyla birlikte pek çok kişi, bulunduğu maaş dilimini aşıp bir üst maaş dilimindeki promosyon tutarından yararlanma imkanı elde edecek. Bu da daha yüksek promosyondan yararlanmayı sağlayacak.
İŞTE TEMMUZ KAMPANYALARI
* ALBARAKATÜRK: Temmuz kampanyasıyla aylığı 3.500 liranın altında olanlara 4.500, 3.500-7.499 lira arası olanlara 5.000, 7.500-9.999 lira arası olanlara 6.000, 10.000 lira ve üzeri olanlara 6.500 lira ödüyor. Ayrıca 2 otomatik ödeme talimatına ilave 500 lira verirken, emekli yakınını getirenlere de her kişi için 500 lira ödüyor. 6 kişiye kadar referans olma imkanı sunuluyor.
* AKBANK: Ay sonuna kadar sürecek kampanya kapsamında aylığı 3.499 lira ve altında olanlara 4.200, 3.500-7.499 lira arası olanlara 4.850, 7.500-9.999 lira arası olanlara 6.250, 10.000 lira ve fazla olanlara 7.000 lira ödüyor. Ayrıca kredi kartı alıp 12 ay boyunca tek seferde veya toplamda her ay en az 2.500 lira harcama sözüne 3.000 lira chip para veriyor.
* DENİZBANK: Yıl sonuna kadar devam edecek kampanya ile aylığı 3.499 lira ve altında olanlara 3.000, 3.500-7.499 lira arası olanlara 3.500, 7.500-9.999 lira arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.
* FİBABANKA: Temmuz kampanyası ile aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 6.750, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 7.500 lira ödüyor.
* GARANTİ BBVA: Banka, aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.750, 10.000 liradan fazla olanlara 7.500 lira veriyor. Ayrıca kredi kartı alıp 500 lira harcama yapanlar 1.000 lira bonus kazanabiliyor.
* HALKBANK: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.499 lira arası olanlara 3.500, 7.500-9.999 lira arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.
* ING: Temmuz ayı boyunca geçerli kampanya ile aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 5.100, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arasında olanlara 5.950, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 7.650, 10 bin lira ve üzeri olanlara 8.500 lira veriyor. Emekli maaşını taşıyanlar, her otomatik fatura talimatına 500, toplamda en fazla 1.500 lira ek nakit promosyon kazanabiliyor.
* İŞ BANKASI: Temmuz kampanyasına göre, aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 6.750, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 7.500 lira ödüyor.
* KUVEYT TÜRK: Bu ay boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.800, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 5.600, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 7.200, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 8.000 lira veriyor. Kart ile ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine 20 lira puan hediye ediyor.
* ŞEKERBANK: Banka, aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.499 lira arası olanlara 3.500, 7.500-9.999 lira arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.
Müşterilerine eve teslim maaş, şubede işlem önceliği gibi imkanlar da sunuyor.
* QNB FİNANSBANK: Bu ay yürürlükte olan kampanyaya göre; aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.800, 3.500-7.499 lira arası olanlara 5.600, 7.500-9.999 lira arası olanlara 7.200, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 8.000 lira veriyor. Kredi kartıyla market ve eczane harcamalarında yılda 1.200 liraya varan indirim imkanı da sağlıyor.
* TEB: Başvuru yapanlardan aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.
* TÜRKİYE FİNANS: Mevcut kampanyası kapsamında, aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.499 lira arası olanlara 3.500, 7.500-9.999 lira arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 lira veriyor. 2 otomatik fatura talimatı verilirse maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 250, 3.500-7.499 lira arası olanlara 1.000, 7.500-9.999 lira arası olanlara 1.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 2.000 lira ilave ödeme yapıyor. Yedek hesap başvurusu yapanlara ise maaşı 3 bin 500 liranın altındaysa ek 250, üstündeyse 500 lira bir ödeme daha veriyor. Ayrıca emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira ödüyor. Maaşa göre toplam promosyon tutarı, 3.500, 5.000, 6.500, 7.500 lira oluyor.
* VAKIFBANK: Banka, başvuru yapanlardan aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.
* ZİRAAT BANKASI: Banka, aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira veriyor.
* YAPI KREDİ: Ay sonuna kadar geçerli kampanyaya göre; aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.499 lira arası olanlara 5.250, 7.500-9.999 lira arası olanlara 6.750, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 7.500 lira veriyor. 2 yeni fatura ödeme talimatı verenler 250 lira ek nakit ödül kazanıyor. Kredi kartı alıp 500 lira harcama yapanlar ilave 750 lira nakit promosyon daha alabiliyor.
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