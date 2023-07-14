Emekliye zamlı promosyon tablosu netleşti! %25 zam + ek ödeme sonrası güncellendi! 10.000 TL ve üzeri maaş alanlar emekliler...

İŞTE TEMMUZ KAMPANYALARI

* ALBARAKATÜRK: Temmuz kampanyasıyla aylığı 3.500 liranın altında olanlara 4.500, 3.500-7.499 lira arası olanlara 5.000, 7.500-9.999 lira arası olanlara 6.000, 10.000 lira ve üzeri olanlara 6.500 lira ödüyor. Ayrıca 2 otomatik ödeme talimatına ilave 500 lira verirken, emekli yakınını getirenlere de her kişi için 500 lira ödüyor. 6 kişiye kadar referans olma imkanı sunuluyor.

* AKBANK: Ay sonuna kadar sürecek kampanya kapsamında aylığı 3.499 lira ve altında olanlara 4.200, 3.500-7.499 lira arası olanlara 4.850, 7.500-9.999 lira arası olanlara 6.250, 10.000 lira ve fazla olanlara 7.000 lira ödüyor. Ayrıca kredi kartı alıp 12 ay boyunca tek seferde veya toplamda her ay en az 2.500 lira harcama sözüne 3.000 lira chip para veriyor.