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Borsa İstanbul'da yeni açılış rekoru! BIST 100 endeksi yükselişe doymuyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.07.2023 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023
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Borsa İstanbul’da yeni açılış rekoru! BIST 100 endeksi yükselişe doymuyor

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da yeni açılış rekoru kırıldı. BIST 100 endeksi güne yüzde 0,74 artışla 6 bin 415 puandan başladı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 3,37 ile turizm oldu.

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