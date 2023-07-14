ABD’li yatırımcının gözü Türkiye’de! NATO Zirvesi sonrası sıraya girdiler

Türkiye ile ABD arasında hem eski ABD Başkanı Donald Trump hem de Joe Biden döneminde 100 milyar dolarlık dış ticaret hacmi hedefi konulduğunu anımsatan Yalçındağ, o zamanlar bu konularda yapılan detaylı görüşmelerin siyasi ve askeri konularda yaşanan gerilim nedeniyle arka plana düştüğünü, istenilen şekilde gitmediğini söyledi.

14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerin ardından hem ABD'nin hem de Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye yaklaşımında olumlu gelişmeler olduğunu ifade eden Yalçındağ, NATO Liderler Zirvesi ile karşılıklı olumlu gelişmeler yaşandığını kaydetti.

Yalçındağ, "NATO Zirvesi öncesinde çok olumlu gelişmeler olacağını tahmin ediyorduk zaten. Beklentimiz gerçekleşti. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden ile telefon görüşmesinde, 'İsveç'in NATO üyeliğinin önünü açarız ama Türkiye'nin AB yolunu açın' demesi zaten Batılı müttefiklerimiz tarafından çok pozitif ve olumlu karşılandı." dedi.