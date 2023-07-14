Bakan Fatih Kacır yeni yatırım müjdesini duyurdu! "Görüşmeler sürüyor"

"HEM MİLLİ HEM GLOBAL MARKALARIYLA TÜRKİYE BU SEKTÖRÜ BÜYÜTÜR"

Otomotiv sektörüne ilişkin soruları da yanıtlayan Kacır, ikinci el piyasasıyla ilgili alınan tedbirler ve çalışmaların sektörde fiyat yükseliş beklentisini ortadan kaldırmak ve bir fiyat istikrarının oluşmasına imkan sağlamak için yürütüldüğünü vurgulayarak, "Bunu yaptığımızda aslında bu biraz olağanın üzerinde görülen ithalat düzeylerinin de normalleşeceğini ümit ediyoruz." dedi.

Kacır, ticari araç sınıfında Türkiye'nin üretimde Avrupa'nın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığına dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Buna mukabil binek otomobillerdeyse ithalat yapıyoruz, içeride üretilenler de var ama Türk insanının tercih ettiği otomobillerin bir kısmı binek otomobillerin bir kısmı da ithal ediliyor. Dolayısıyla, halihazırda içerideki üretim kapasitesini artırıyor olsak da tümüyle binek otomobil talebine cevap verecek tip ve markaların üretimi yeterli düzeyde değil. Ama bütün markalarla yürüttüğümüz, yani şu anda neredeyse tüm otomobil markalarıyla biz masadayız. Yeni dönemde özellikle yeni nesil araçlara ilişkin, hibrit araçlara ilişkin, elektrikli araçlara ilişkin yeni yatırımları hızlandırma çabası içindeyiz. İnşallah o yatırımlar gerçekleştikçe hem ihracat kapasitesi artacak hem de iç pazarda tercih edilen marka ve modellerin yerli üretimi de daha ileri bir düzeye taşınmış olacak.

Elektrikli araç deyince hep Togg'u konuştuk ama Ford'un da bir elektrikli araç yatırımı var ve ona da ciddi bir devlet teşviki geçtiğimiz yıl sunduk, o da inşallah önümüzdeki dönem de gerçekleşecek. Bizim daha önce biliyorsunuz Manisa'da Volkswagen konusu vardı, Volkswagen yanlış yaptı, bunu da söyleyelim buradan, büyük bir fırsatı ertelemiş oldu, umarım yeniden o yanlışlarını da tespit ederler. Yani yanlış olan kısım şudur, her marka kendine özgü bir değerlendirme yapabilir ama bizim bütün markalardan her zaman beklentimiz, biz Türkiye'de üretimi, katma değeri konuşmalıyız. Global markaların siyasi mülahazalarla hareket etmesi yanlıştır. Ben kendilerinin de böyle değerlendirdiğini tahmin ediyorum. Türkiye kaybetmez, Türkiye yoluna devam eder, ediyor. Hem milli markalarıyla hem global markalarıyla Türkiye bu sektörü büyütür."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un, gelecek hafta gerçekleşecek Körfez Ülkeleri ziyaretinde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar'a hediye edileceğini söyledi.

Kacır, Bakanlık'ta, basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kamunun araç ihtiyacıyla ilgili yaptıkları çalışma kapsamında, ihtiyacın bir bölümünün yerli ve milli marka yeni nesil, çevreci, sıfır emisyonlu, elektrikli otomobil Togg'la karşılanmasını planladıklarını, kamuya 30 bin araçlık alım garantisi verdiklerini belirten Kacır, "Bir yönüyle çok büyük bir destek alım garantisi ama bir yandan da halen özel sektör yatırımcısının başarı zorunluluğunun kendi üzerinde kaldığı bir model çünkü nihayetinde bu dönemde, yani bizim kamu olarak 30 bin araç alacağımız bu dönemde 2032'ye kadar Togg 1 milyon araç üretecek. Yani aslında üreteceği araçların yüzde 97'sini piyasaya satacak, yüzde 3'ünü biz kamu olarak almış olacağız. Tabii o 30 bin araçlık alım garantisi, Togg'un finansman imkanlarına çok ciddi katkı sundu." diye konuştu.

Kacır, Togg'un Türkiye'nin yeni nesil endüstri politikasının en somut örneği olduğunu dile getirerek Togg'un yıldan yıla satış hacimlerinin katlanarak artacağını, bu hacmin 4-5 yılda 175 bine erişmesini öngördüklerini anlattı.

Söz konusu 175 bin satışın tamamının iç pazar olmayacağına değinen Kacır, "Özellikle Avrupa, Togg'un ihracat hedefi taşıdığı bir pazar. Dolayısıyla 175 binin bir kısmı ihracata yönelik olsa da önemli bir kısmı yine iç pazarı besliyor olacak. Bu açıdan bakınca biz, şarj istasyonu ve soket sayılarının iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Kacır, Togg'un bugüne kadar 800'den fazla aracı yollara çıkardığını, bunun bir kısmının da kamuya teslim edildiğini hatırlattı.