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Seyyanen zam her yıl güncellenecek mi? Milyonlarca memuru ilgilendiren açıklama: Enflasyona ezdirilmeyecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.07.2023 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023
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Seyyanen zam her yıl güncellenecek mi? Milyonlarca memuru ilgilendiren açıklama: Enflasyona ezdirilmeyecek

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle beraber en düşük memur maaşı 22 bin 17 lira oldu. Genel Kurul'da açıklamalarda bulunan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, memurlara yapılan seyyanen zammın enflasyon karşısında erimeyeceğini ve bundan sonraki zamların seyyanen zammı da kapsayacağını söyledi. Muş, "Seyyanen yapılan artış bundan sonra yapılacak olan güncellemelerle beraber güncellenecektir, enflasyon içerisinde bir erimeye müsaade edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, "Seyyanen yapılan artış bundan sonra yapılacak olan güncellemelerle beraber güncellenecektir." dedi.

"ARTIŞ GÜNCELLENECEKTİR"
TBMM Genel Kurulu'nda, memur maaşı ve emekli aylıklarının artırılmasını içeren teklifin görüşmelerinde konuşan Muş, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Memur maaşlarına yapılan seyyanen zam ile ilgili bilgi veren Muş, "Yapılan bu 8 bin liralık oranın, 'giderek eriyeceği' şeklinde bir değerlendirmede bulunuldu. Bu böyle değil, yapılan bu artışın 22 bin lira üzerinden yapılacağını ifade etmek isterim.

Dolayısıyla, seyyanen yapılan artış bundan sonra yapılacak olan güncellemelerle beraber güncellenecektir, enflasyon içerisinde bir erimeye gidilmeyecektir, müsaade edilmeyecektir." açıklamasında bulundu.

"SPEKÜLASYONA GEREK YOK"
Muş, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına ilişkin iddialar hakkında da konuştu.

Muş, "TÜİK enflasyon verisi açıkladığı zaman, beğenmediğimiz zaman kabul etmiyoruz ama başka veriler açıkladığı zaman hoşumuza gidiyorsa o verileri kullanıyoruz, böyle bir şey olamaz.

Açıkladığı rakamlar devletin resmî rakamlarıdır ve biz bunlara göre değerlendirme yapmak durumundayız ve bunun üzerinde farklı bir spekülasyona gitmeye gerek yoktur." ifadelerini kullandı.

1,9 MİLYON EYT BAŞVURUSU
Muş, EYT ile ilgili şu verileri paylaştı: "Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından EYT düzenlemesinin yürürlüğe girdiği 3 Mart 2023 tarihi itibarıyla yoğun bir müracaat yapıldı. Bugüne kadar yaklaşık 1,9 milyon başvuru alınmıştır.

Söz konusu başvuruların incelenmesi ve aylık bağlama süreçleri devam etmektedir. Bu kapsamda toplam 1,6 milyon vatandaşımızın aylık bağlama işlemleri yapılmış ve sigortalılar bilgilendirilmiştir."

"762 MİLYARLIK HARCAMA"
Depremin maliyeti ve etkileriyle alakalı ise Muş, şunları söyledi: "Depremin hesaplanan toplam maliyeti 104 milyar dolar. Bu yılla alakalı, bütçede 762 milyarlık bir harcama yapılacak. Tabii, burada, ilave artışlar vesaireler falan olursa tekrar gerekli yetki çalışmaları yapılıp bunlar da kullanılabilir ama şu an, bu yıl için planlanan 762 milyar TL.

Tabii, etkilediği alan çok büyük bir alan, hemen hemen Yunanistan'ın yüz ölçümü kadar, 11 ilimiz doğrudan etkilendi ve hızlı bir şekilde yaraların sarılması için bir çalışma yürütülüyor."

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