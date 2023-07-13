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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı netleşti! Kim ne kadar maaş alacak?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.07.2023 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023
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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı netleşti! Kim ne kadar maaş alacak?

SSK Bağ-Kur emeklilerine enflasyon ve refah payı ile birlikte 6 aylık yüzde 25 zam öngören madde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25’lik zam oranı ile ne kadar maaş alacak? İşte yeni maaş listesi…

SSK ve Bağkur emekli aylıklarına ilişkin madde, değişiklik yapılmadan TBMM Genel Kurul'da kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda memur ve emekli aylıklarına zamlarına ilişkin teklif görüşüldü.

SSK ve Bağkur emeklilerine ilişkin 18. maddede MHP çekimser kaldı.

SSK ve Bağkur emekli aylıklarına ilişkin madde, değişiklik yapılmadan TBMM Genel Kurul'da kabul edildi.

Emeklilere yapılacak zam oranı yüzde 25 olacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

Mevcut maaş: 7.500 TL
% 25 zamlı maaş: 9.375,00 TL
Mevcut maaş: 7.600 TL
% 25 zamlı maaş: 9.500,00 TL
Mevcut maaş: 7.700 TL
% 25 zamlı maaş: 9.625,00 TL

Mevcut maaş: 7.800 TL
% 25 zamlı maaş: 9.750,00 TL
Mevcut maaş: 7.900 TL
% 25 zamlı maaş: 9.875,00 TL
Mevcut maaş: 8.000 TL
% 25 zamlı maaş: 10.000,00 TL
Mevcut maaş: 8.100 TL
% 25 zamlı maaş: 10.125,00 TL

Mevcut maaş: 8.200 TL
% 25 zamlı maaş: 10.250,00 TL
Mevcut maaş: 8.300 TL
% 25 zamlı maaş: 10.375,00 TL
Mevcut maaş: 8.400 TL
% 25 zamlı maaş: 10.500,00 TL
Mevcut maaş: 8.500 TL
% 25 zamlı maaş: 10.625,00 TL

Mevcut maaş: 8.600 TL
% 25 zamlı maaş: 10.750,00 TL
Mevcut maaş: 8.700 TL
% 25 zamlı maaş: 10.875,00 TL
Mevcut maaş: 8.800 TL
% 25 zamlı maaş: 11.000,00 TL
Mevcut maaş: 8.900 TL
% 25 zamlı maaş: 11.125,00 TL

Mevcut maaş: 9.000 TL
% 25 zamlı maaş: 11.250,00 TL
Mevcut maaş: 9.050 TL
% 25 zamlı maaş: 11.312,50 TL
Mevcut maaş: 9.100 TL
% 25 zamlı maaş: 11.375,00 TL
Mevcut maaş: 9.200 TL
% 25 zamlı maaş: 11.500,00 TL

Mevcut maaş: 9.300 TL
% 25 zamlı maaş: 11.625,00 TL
Mevcut maaş: 9.400 TL
% 25 zamlı maaş: 11.750,00 TL
Mevcut maaş: 9.500 TL
% 25 zamlı maaş: 11.875,00 TL
Mevcut maaş: 9.600 TL
% 25 zamlı maaş: 12.000,00 TL
Mevcut maaş: 9.700 TL
% 25 zamlı maaş: 12.125,00 TL

Mevcut maaş: 9.800 TL
% 25 zamlı maaş: 12.250,00 TL
Mevcut maaş: 9.900 TL
% 25 zamlı maaş: 12.375,00 TL
Mevcut maaş: 10.000 TL
% 25 zamlı maaş: 12.500,00 TL
Mevcut maaş: 10.100 TL
% 25 zamlı maaş: 12.625,00 TL
Mevcut maaş: 10.200 TL
% 25 zamlı maaş: 12.750,00 TL

Mevcut maaş: 10.300 TL
% 25 zamlı maaş: 12.875,00 TL
Mevcut maaş: 10.400 TLx
% 25 zamlı maaş: 13.000,00 TL
Mevcut maaş: 10.500 TL
% 25 zamlı maaş: 13.125,00 TL
Mevcut maaş: 10.600 TL
% 25 zamlı maaş: 13.250,00 TL

Mevcut maaş: 10.700 TL
% 25 zamlı maaş: 13.375,00 TL
Mevcut maaş: 10.800 TL
% 25 zamlı maaş: 13.500,00 TL
Mevcut maaş: 10.900 TL
% 25 zamlı maaş: 13.625,00 TL
Mevcut maaş: 11.000 TL
% 25 zamlı maaş: 13.750,00 TL
Mevcut maaş: 11.100 TL
% 25 zamlı maaş: 13.875,00 TL
Mevcut maaş: 11.200 TL
% 25 zamlı maaş: 14.000,00 TL

Mevcut maaş: 11.300 TL
% 25 zamlı maaş: 14.125,00 TL
Mevcut maaş: 11.400 TL
% 25 zamlı maaş: 14.250,00 TL
Mevcut maaş: 11.500 TL
% 25 zamlı maaş: 14.375,00 TL
Mevcut maaş: 11.600 TL
% 25 zamlı maaş: 14.500,00 TL

Mevcut maaş: 11.700 TL
% 25 zamlı maaş: 14.625,00 TL
Mevcut maaş: 11.800 TL
% 25 zamlı maaş: 14.750,00 TL
Mevcut maaş: 11.900 TL
% 25 zamlı maaş: 14.875,00 TL

Mevcut maaş: 12.000 TL
% 25 zamlı maaş: 15.000,00 TL
Mevcut maaş: 12.100 TL
% 25 zamlı maaş: 15.125,00 TL

Mevcut maaş: 12.200 TL
% 25 zamlı maaş: 15.250,00 TL
Mevcut maaş: 12.400 TL
% 25 zamlı maaş: 15.500,00 TL

Mevcut maaş: 12.500 TL
% 25 zamlı maaş: 15.625,00 TL
Mevcut maaş: 12.600 TL
% 25 zamlı maaş: 15.750,00 TL

Mevcut maaş: 12.700 TL
% 25 zamlı maaş: 15.875,00 TL

Mevcut maaş: 12.800 TL
% 25 zamlı maaş: 16.000,00 TL

Mevcut maaş: 12.900 TL
% 25 zamlı maaş: 16.125,00 TL

ÖDEME 12 GÜN SÜRECEK

Temmuz zammı yüzde 25'e çıkan SSK ve Bağ-Kur emeklileri artışın yansıtıldığı aylıklarını ayın 17'sinden itibaren alacak.

Tahsis numaralarının son rakamına göre SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri 25-28 Temmuz tarihleri arasında yüzde 25 zamlı aylıklarını hesabında görecek.

Emeklinin zam oranı netleşti EMEKLİNİN ZAM ORANI NETLEŞTİ

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